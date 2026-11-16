Mit elf Nominierungen geht die Sängerin Raye als Favoritin ins Rennen um den wichtigsten Musikpreis der Welt - und stellt damit sogar den Rekord einer Musik-Ikone ein.

Los Angeles (dpa) – Die britische Sängerin Raye (29) geht mit elf Nominierungen als Favoritin in die 69. Grammy-Verleihung. Das gab die Recording Academy per Livestream bekannt. Damit hat Raye den Rekord der Musikerin Beyoncé für die meisten Nominierungen für eine Künstlerin für eine einzelne Grammy-Verleihung in der Geschichte der Auszeichnungen eingestellt. Beyoncé war 2025 ebenfalls mit elf Nominierungen in die Verleihung der Grammys gegangen war.

Hinter Raye kommen Rosalía mit neun Nominierungen, Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers mit jeweils sieben und Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean mit jeweils sechs. Diesmal gibt es Preise in rund 100 Kategorien zu gewinnen, die Veranstalter fügten untere anderem die Kategorien für den besten Latino-Song und die beste asiatische Pop-Performance hinzu.

Die Grammys sollen am 7. Februar 2027 in Los Angeles zum 69. Mal verliehen werden. Rund 16.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen.