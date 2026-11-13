Musikstar
Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden
Avril Lavigne
Die Sängerin freut sich über ihre «Prinzessin». (Archivbild)
Jordan Strauss. DPA

Vor Jahrzehnten schenkte sie ihrem Millionenpublikum Ohrwürmer wie «Complicated». Jetzt freut sich Avril Lavigne über ein ganz anderes Glück.

Washington (dpa) – Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden. Die 42-Jährige schrieb auf ihrem Instagramprofil, dass ihre «Prinzessin» angekommen sei. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die kanadische Sängerin ein Baby in ihren Armen hält.

Auf einem weiteren war eine Babyhand von elterlichen Händen umschlossen und ein drittes Schwarz-Weiß-Foto zeigt drei Paar Schuhe auf einem Skateboard drapiert – was Vater, Mutter und Kind darstellen soll.

Lavigne feierte in den 2000er Jahren große Erfolge mit Pop-Rock-Punk-Songs wie «Complicated», «Sk8er Boi» und «I'm with You», die zu Ohrwürmern wurden.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-992720/1

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