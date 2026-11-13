Der Schriftsteller Thélyson Orélien steht in der Kritik, weil er für einen Roman KI genutzt haben soll. Sein Verlag trennte sich. Die Kontroverse hat nun Folgen für die geplante deutsche Übersetzung.

Hamburg (dpa) – Wegen des Verdachts auf KI-Einsatz hat sich Rowohlt dazu entschieden, den Roman des kanadisch-haitianischen Schriftstellers Thélyson Orélien doch nicht auf Deutsch herauszubringen. Die Übersetzung von «Es war das oder sterben» war eigentlich für das Frühjahrsprogramm 2027 vorgesehen gewesen, wie der in Hamburg ansässige Verlag mitteilte.

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. «Sie gründet insbesondere auf unserer Verantwortung für den Schutz künstlerischer Leistungen wie auf unserem verlegerischen Selbstverständnis, dass literarisches Schreiben an die eigene schöpferische Leistung der Autorin oder des Autors gebunden bleibt und der nicht offengelegte Einsatz generativer KI diese Zuschreibung untergräbt.»

Oréliens Werk – im Original «C'était ça ou mourir» – wurde wegen des Verdachts, der Autor habe KI verwendet, aus der Auswahl für Frankreichs renommierten Prix Goncourt gestrichen. Der kanadische Verlag des Autors, Éditions du Boréal, beendete die Zusammenarbeit mit ihm. Eine externe Analyse hatte Hinweise auf KI-Markierungen in den Metadaten einzelner Arbeitsfassungen ergeben. Zugleich räumte der Verlag ein, dass das Ausmaß der Nutzung ungeklärt bleibe. Orélien selbst bestritt, den Roman mit Künstlicher Intelligenz geschrieben zu haben. Er habe die KI nur für Recherchen genutzt.