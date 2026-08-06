Er gilt als «The Voice Of Rock» und hat nicht nur mit Deep Purple die Rock-Musik geprägt und verändert. Nun muss sich Glenn Hughes vom Bühnenleben verabschieden und weckt Sorgen bei seinen Fans.

Los Angeles (dpa) – Deep-Purple-Rocklegende Glenn Hughes wird bis auf Weiteres auf keiner Bühne mehr stehen. Auf Facebook schrieb der 74-jährige Musiker von einer «schweren Entscheidung», die er auf ärztlichen Rat hin getroffen habe.

Er habe im vergangenen Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. «Die Ergebnisse zahlreicher MRT- und CT-Untersuchungen sowie einer Echokardiografie haben mein Ärzteteam dazu veranlasst, eine weitere Operation am offenen Herzen für notwendig zu erachten», schrieb er. «Ich habe eigentlich keine andere Wahl, denn meine Gesundheit steht an erster Stelle. Ich bin dankbar für ein Leben, das durch das Geschenk der Musik geprägt ist (…) Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet.»

Glenn Hughes war in den 70er Jahren zunächst Mitglied der Band Trapeze, bevor er Bassist und Sänger von Deep Purple wurde. Der Brite nahm ein Album mit Black Sabbath auf, lieh dem Techno-Rock-Hit «America: What Time Is Love?» von The KLF seine Stimme und war Mitglied und Gründer weiterer Bands. Bis heute wird er als «The Voice Of Rock» bezeichnet.