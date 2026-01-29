Nicki Minaj zeigt eine goldene Trump-Karte und feiert den Präsidenten. In sozialen Medien stößt dies auf Kritik. In der Vergangenheit äußerte sich die Musikerin aus der Karibik kritisch.

Washington (dpa) – Rapperin Nicki Minaj hat nach eigenen Angaben eine «Trump Gold Card» erhalten. Die 43-Jährige veröffentlichte zunächst auf X ein Foto der goldfarbenen Karte. Das Weiße Haus griff den Beitrag auf und verbreitete ihn weiter, verbunden mit einem Link zur Internetseite des Programms. Mit der «Trump Gold Card» können sich vermögende Ausländer gegen Zahlung von einer Million US-Dollar ein Aufenthaltsrecht in den USA sichern. Das System ähnelt der bekannten Green Card.

In einem weiteren Beitrag bekannte sich die in Trinidad in der Karibik geborene Musikerin zu US-Präsident Donald Trump: Ihre Staatsbürgerschaftsunterlagen würden nun abschließend bearbeitet – «laut MEINEM wunderbaren, gnädigen, charmanten Präsidenten», fügte sie auf X hinzu.

Die Goldkarte hat sie nach eigener Darstellung kostenlos bekommen. Nach Angaben der US-Regierung zielt das Programm darauf ab, besonders qualifizierte und vorab überprüfte Arbeitskräfte für Unternehmen in den USA zu gewinnen. Die Karte selbst trägt neben Trumps Namen auch sein Konterfei neben der Freiheitsstatue.

Kritik in sozialen Medien

Minajs öffentliche Unterstützung für Trump stieß in den sozialen Medien auf Kritik. Während sich die Rapperin früher kritisch zu Trump äußerte – etwa 2018 zu dessen Migrationspolitik –, trat sie zuletzt mehrfach als Unterstützerin des Präsidenten auf.

Am Mittwoch bezeichnete sie sich bei einer vom US-Finanzministerium organisierten Veranstaltung als «wahrscheinlich» größten Fan des Republikaners. Bei der Veranstaltung sagte der US-Präsident, dass die Rapperin hunderttausende Dollars für «Trump Accounts» für Neugeborene spenden werde.