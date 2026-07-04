Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelceor haben sich in New York das Ja-Wort gegeben. Durch die Zeremonie führte Adam Sandler. Was man über die Hochzeitsparty des Jahres wissen muss.

New York (dpa) - Sie haben es getan: Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verheiratet. Das Paar gab sich am Freitag im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin berichteten. Wochenlang war über die Hochzeitsfeier spekuliert worden. Wie lief die Mega-Party ab?

Die Location

Gefeiert wurde im Madison Square Garden im Westen Manhattans. Die Arena mit runder Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt.

Als romantischer Ort für eine Hochzeit gilt der Betonklotz nicht, zur Wahrung von Sicherheit und Privatsphäre eignet sich die Location dagegen bestens. In der rund 20.000 Menschen fassenden Arena traten schon Stars wie Elvis Presley, die Rolling Stones und Frank Sinatra auf - und auch Swift selbst schon mehrfach. Die Gegend war für die Feierlichkeiten weiträumig abgesperrt worden.

Die Zeremonie

Zu der Feier waren Medienberichten zufolge rund 1.000 Gäste eingeladen. In der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten, hieß es, Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen. Travis Kelce stand demnach sein Bruder Jason zur Seite. Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler Adam Sandler.

Der Look

Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt. Noch gibt es kein offizielles Bild des Brautpaares.

Die Gäste

Vor den Eingängen des Madison Square Garden waren für die ankommenden Limousinen der Gäste weiße Zelte aufgebaut worden, die teilweise auch noch extra mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Für die vielen Schaulustigen, Journalisten und Fotografen war es deswegen nur schwer möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen.

Trotzdem wurden einige Stars gesichtet - darunter Sängerin Jennifer Lopez und Sänger Ed Sheeran sowie die Schauspieler Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke. Zudem wurde unter anderem Schauspieler Bradley Cooper schick angezogen zu Fuß in der Nähe der Arena entdeckt.

Der Trubel drumherum

Die Metropole steckt mitten in einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad. Der Trubel und die Temperaturen hielten viele Swift-Fans – sogenannte Swifties – nicht davon ab, vor dem Madison Square Garden zu feiern. Einige waren dafür sogar aus Hongkong, London oder anderen Teilen der USA angereist.

Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden erschien die Aufschrift: «Just&t Married» – auf Deutsch etwa «gerade geheiratet» als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden 36-Jährigen. Die Spitze des Empire State Building glitzerte währenddessen den Betreibern zufolge zur Feier der Hochzeit in hellblau.