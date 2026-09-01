Norwegens neue Königin hat erst vor einigen Monaten eine neue Lunge bekommen. Bei allen Terminen zum Thronwechsel ist Mette-Marit deshalb nicht dabei. Auch den Eid wird König Haakon ohne sie ablegen.

Oslo (dpa) – Wenn der neue norwegische König Haakon VIII. am späten Mittag seinen Eid auf die Verfassung im Parlament in Oslo ablegt, muss er das ohne seine Frau Mette-Marit tun. Die Königin hatte eigentlich geplant, dabei zu sein. Sie erholt sich aber noch von einer Lungentransplantation im Sommer.

«Die Königin hatte seit der Operation in einigen Fällen Komplikationen, auch heute», sagte Lungenarzt Are Holm vom Reichskrankenhaus in Oslo laut einer Mitteilung des Hofs. «Daher muss die Königin im Laufe des Tages beobachtet und überwacht werden.»

Kronprinzessin Ingrid Alexandra begleitet ihren Vater. Die Thronfolgerin sollte im Laufe des Tages ebenfalls schriftlich einen Eid ablegen. Haralds Witwe Königin Sonja und Haakons Sohn Prinz Sverre Magnus werden Haakons Eid ebenfalls im Parlament verfolgen.

Nach dem Tod seines Vaters Harald V. am Freitag war Haakon sofort König geworden. Am Montag hatte Mette-Marit an einer Prozession der Familie mit dem Sarg des verstorbenen Monarchen durch die Säle des Schlosses teilgenommen. Anschließend hatte sie sich dem Volk gemeinsam mit ihrem Mann Haakon, Haralds Witwe Königin Sonja und der Tochter des gestorbenen Königs, Prinzessin Märtha Louise, auf dem Schlossplatz gezeigt. Am 9. September wird König Harald in Oslo beigesetzt.