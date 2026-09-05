Beim Filmfest Venedig präsentieren die Musiker eine Doku über ihre Comeback-Tournee und Versöhnung. Doch zur Pressekonferenz kommen Liam und Noel Gallagher von Oasis nicht.

Venedig (dpa) – Sie haben sich gerade wieder versöhnt, aber ganz ohne Drama können sie wohl nicht: Liam und Noel Gallagher von Oasis haben in Venedig die Pressekonferenz zu ihrem neuen Film geschwänzt.

Die Brüder sind am Samstag gemeinsam auf den Lido gereist, wo am späten Abend bei den Filmfestspielen eine Dokumentation über ihre Comeback-Tour Premiere feiert. Liam (53) und Noel (59) erschienen am Nachmittag zum Foto-Termin, der traditionell kurz vor der Pressekonferenz stattfindet.

Dass Stars anschließend nicht zur Pressekonferenz kommen, ist – zumindest, solange sie zur Premiere angereist sind – äußerst unüblich. Gefragt, warum die Musiker nicht anwesend sind, sagte Regisseur Will Lovelace: «Sie waren gerade noch hier, um sich fotografieren zu lassen, also sie sind hier.» Die Brüder sind für unberechenbare öffentliche Auftritte bekannt.

Doku zeigt erstes gemeinsames Interview nach über 20 Jahren

«Oasis: Don't Look Back in Anger» zeigt verschiedene Auftritte der Comeback-Tour von Oasis 2025 und bietet Blicke hinter die Kulissen. Zweiter Regisseur ist Dylan Southern, das Drehbuch stammt von Steven Knight, der aktuell auch den neuen «James Bond» schreibt.

Nach 15 Jahren Streit hatten die Brüder sich 2024 wieder vertragen und wenig später eine ausverkaufte Tournee gespielt. Im Film begeben sich die Gallaghers nach über 20 Jahren erstmals wieder gemeinsam für ein Interview vor eine Kamera. Der Film läuft ab dem 9. September in deutschen Kinos.