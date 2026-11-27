Im Videospiel «Grand Theft Auto VI» spielt auch Musik eine zentrale Rolle. Das zeigt sich nicht nur an der Konsole: In den deutschen Single- und Albencharts landet GTA gleich zweimal fast ganz oben.

Berlin (dpa) – Das Soundtrack-Album des Videospiels GTA 6 ist auf Anhieb fast ganz oben in die deutschen Musikcharts eingestiegen. Eine Woche nach dem Release setzt sich «Grand Theft Auto VI: The Album» auf Platz zwei hinter Rammstein, wie GfK Entertainment mitteilte. Es sei der umsatzstärkste Start eines Soundtracks seit Beginn der Datenaufzeichnung des Charts-Ermittlers.

Auch in den Singlecharts ist GTA 6 vorn mit dabei. Der Song «Flower in a Hurricane», zuletzt auf dem siebten Rang, klettert auf Platz drei. Der Song vom französischen Electronica-Duo Justice mit den Singer-Songwritern Sza und Tame Impala sowie der Rockband King Gizzard & the Lizard Wizard war schon Mitte Oktober als Singleauskopplung erschienen.

Nur zwei Weihnachtsklassiker waren in den vergangenen sieben Tagen noch beliebter: «Last Christmas» von Wham steigt kurz vor dem ersten Advent wieder auf Rang eins ein, «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey auf Platz zwei.

Neue Songs von Dua Lipa und Lana Del Rey für GTA 6

Musik spielt in der «Grand Theft Auto»-Reihe eine wichtige Rolle. Wer in den Videospielen mit Fahrzeugen unterwegs ist, kann dort aus einer Vielzahl an Radiosendern wählen, die mit kuratierten Playlists verschiedener Genres glänzen. Neben viel Hip-Hop, R&B und Rock gehört in GTA 6 selbst ein Klassikradio mit Stücken von Mozart, Bach und Beethoven dazu. Zudem gibt es fiktive Moderatoren – unter anderem vertont von Schauspielerin und Reality-TV-Star Brigitte Nielsen – sowie satirische Werbespots.

Neben alten Songs gibt es auch 34 neue, die auf dem Soundtrack-Album zu hören sind – darunter von Dua Lipa, Lana Del Rey, Cardi B und Travis Scott. Das Album war zeitgleich mit dem Spiel am 19. November erschienen und wird – anders als das Spiel – auch als physische Version verkauft. Mehrere limitierte Sondereditionen auf Vinyl sind längst ausverkauft.