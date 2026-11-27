Halle (dpa) – Die berühmteste Fernsehcouch Deutschlands füllt sich: Das ZDF hat weitere Gäste für die «Wetten, dass..?»-Ausgabe mit Tom und Bill Kaulitz (37) bekanntgegeben. Als sogenannte Wettpatin kommt demnach Sängerin Nina Chuba in die Show, die zudem eine «besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck» habe. Sänger Herbert Grönemeyer soll einen neuen Song vorstellen – das ZDF spricht von einer «TV-Premiere». Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller trägt seinen Hit «Babydoll» vor.

Zudem kommen Komiker Tedros «Teddy» Teclebrhan, der Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply zu der Sendung in Halle an der Saale. Bereits bekannt war, dass US-Filmstar Dwayne «The Rock» Johnson («Fast & Furious 8») mit seinem Schauspielkollegen Kevin Hart den Kaulitz-Brüdern die Aufwartung macht.

Ist das etwa eine Bagger-Wette?

Der Show-Klassiker kehrt nach einer längeren Pause am 5. Dezember zurück ins Fernsehen. Moderiert wird die Sendung diesmal – und vorerst einmalig – von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz von der Band Tokio Hotel. Die Brüder hatten durchblicken lassen, dass sie bei der Gästeauswahl ordentlich mitreden werden. «Wir dürfen uns schon unsere Traumshow auch selbst zusammenpacken», hatte Bill Kaulitz erklärt. Die Zwillinge treten die Nachfolge von Thomas Gottschalk an, der das Format zuletzt 2023 moderiert hatte.

Welche Wetten im Detail präsentiert werden, lässt das ZDF noch offen, gibt aber immerhin erste – etwas blumige – Andeutungen. Ein Mann etwa werde Haien «ordentlich auf den Zahn» fühlen und sich dabei «ganz auf sein Gespür» verlassen.

Auch angekündigt wird ein Kandidat, der «trotz schwerem Gerät eine ruhige Kugel» schiebe und dafür sorge, dass «ein ganz besonderes Gefährt bei „Wetten, dass..?“ auch in dieser Ausgabe nicht» fehlen werde. Für Kenner der Show dürfte das stark nach einer Bagger-Wette klingen. Das Wett-Genre gehört zur Tradition des Formats.