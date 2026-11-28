Eine frühere Citroën-Garage, gebaut als «Kathedrale für Autos», wird zum neuen Kulturort in Brüssel. Besucher erwartet dort mehr als Kunst.

Brüssel (dpa) – Kunst, Literatur und ein Raum für Begegnung: In Brüssel eröffnet an diesem Samstag das neue Museum Kanal-Centre Pompidou. In einer imposanten alten Fabrik des französischen Autobauers Citroën im Norden der Innenstadt sollen Künstler, Kreative, Architekten und die Öffentlichkeit zusammenkommen und eine lebendige Gemeinschaft bilden, wie die Macher mitteilen. «Menschen, die nie ein Museum betreten, sollen diesen Ort zu ihrem eigenen machen», sagt Geschäftsführer Yves Goldstein.

Kunst in ehemaliger «Autokathedrale»

Auf rund 40.000 Quadratmetern erwarten in der ehemaligen «Kathedrale für Autos» aus den 1930er Jahren moderne und zeitgenössische Kunst, Filmvorführungen oder Aufführungen die Besucherinnen und Besucher. Zudem gibt es neben einer Bibliothek unter anderem auch Restaurants, eine Dachbar und einen Spielplatz. Zum Gebäude gehören außerdem ein Forschungszentrum, ein Museumsshop und eine hauseigene Bäckerei.

Ein Teil der Flächen sei ohne Eintrittskarte zugänglich, so die Betreiber. Das Museum liegt knapp 150 Kilometer entfernt von der Grenzstadt Aachen und ist nach eigenen Angaben Europas größtes Museumsprojekt. Zum Eröffnungswochenende sind verschiedene kostenlose Veranstaltungen geplant.

Kunst kommt aus bekanntem französischem Museum

Eine zentrale Rolle für das Kunstangebot spielt den Angaben nach die Zusammenarbeit mit dem bekannten Pariser Kunst- und Kulturzentrum Centre Pompidou. Durch die Partnerschaft erhalte das Brüsseler Museum Zugang zu dessen Kunstsammlung, heißt es: Werke aus der Sammlung sollen in wechselnden Ausstellungen in Brüssel gezeigt werden.

Vor fast zehn Jahren entstand die Partnerschaft mit den Franzosen. Seit 2020 wurde der am Brüsseler Kanal gelegene ikonische Gebäudekomplex, der die belgische Hauptstadt mit der Schelde verbindet, für die Nutzung umgebaut. Die Arbeiten umfassten demnach den Einbau neuer Ausstellungsräume und Veranstaltungsbereiche in die vorhandenen Hallen. Dabei bleibt die ursprüngliche Architektur des ehemaligen Autosalons weitgehend sichtbar. Investiert werden sollten nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga rund 230 Millionen Euro.