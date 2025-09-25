Seit Jahren werden prominente Namen als mögliche James-Bond-Kandidaten gehandelt. Doch Regisseur Denis Villeneuve will erst im nächsten Jahr einen neuen 007 suchen - nach ganz bestimmten Kriterien.

London (dpa) – Wer wird der neue James Bond? Die Gerüchteküche brodelt schon seit Jahren, doch bisher gehandelte Kandidaten dürfen sich offenbar keine Hoffnung mehr machen, die begehrte Rolle zu ergattern. Die Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig soll nämlich erst im kommenden Jahr richtig losgehen. Außerdem suchen die 007-Macher nach einem «frischen Gesicht». Das berichtet Branchenkenner Baz Bamigboye vom US-Magazin Deadline.

Regisseur Villeneuve willl erst «Dune III» drehen

Demnach will Regisseur Denis Villeneuve erst nach dem Abschluss der Dreharbeiten für «Dune III» einen Hauptdarsteller für seinen James-Bond-Film suchen und dabei nicht auf etablierte Stars setzen. Laut Insidern soll die Rolle von einem eher unbekannten Schauspieler besetzt werden, der Ende 20 oder Anfang 30 ist. Der berühmte Geheimagent soll zudem von einem Briten gespielt werden.

Der nächste James-Bond-Film wird der erste, seit die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die beliebte Filmreihe an Amazon MGM Studios abgegeben haben. Er entsteht unter der Leitung des erfahrenen Produzentenduos Amy Pascal und David Heyman, die Bond in eine neue Ära führen sollen.

Rückbesinnung auf Romanvorlage von Ian Fleming

Der britische Autor Steven Knight, Schöpfer der Fernsehserie «Peaky Blinders», arbeitet bereits am Drehbuch. Berichten zufolge soll er sich dabei an den Romanen von James-Bond-Erfinder Ian Fleming orientieren. Der erste Bond-Roman «Casino Royale» wurde 1953 veröffentlicht. Der nächste 007 könnte laut Insidern näher an der literarischen Vorlage angelegt sein.

Der bislang letzte James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» hatte 2021 Premiere gefeiert. Daniel Craig hatte sich damit nach fünf Filmen von der Rolle verabschiedet. Der nächste Film markiert einen Neuanfang. Bisher ist kein Startdatum bekannt. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich 2027 beginnen.

Keine Chance für Henry Cavill und Co.

In britischen und internationalen Medien war immer wieder über Topstars als mögliche Craig-Nachfolger spekuliert worden, darunter Briten wie Henry Cavill oder Tom Hardy und der US-Amerikaner Glen Powell. Aufgrund seines Alter dürfte auch der hoch gehandelte Aaron Taylor-Johnson aus dem Rennen sein, der im kommenden Jahr 36 wird.