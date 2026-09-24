Die Parkinson-Diagnose hat Morten Harkets Leben verändert. Aber der a-ha-Frontmann lässt sich davon nicht stoppen. Und bringt jetzt sogar ein neues Album heraus. Es ist auch ein Familienprojekt.

Oslo (dpa) – Mit der Popband a-ha brachte der Norweger Morten Harket in den 80er Jahren reihenweise Frauenherzen zum Schmelzen. Vor einigen Jahren veränderte eine Parkinson-Diagnose dann sein ganzes Leben. Trotzdem bringt der Sänger («Take On Me») noch in diesem Jahr ein neues Solo-Album heraus (27. November). Der Titel: «Human Grace».

«Ich musste etwas Sinnvolles tun», sagt der 67-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das ganze Album feiert das Leben, und letztendlich handelt jeder Song von der Liebe – aber aus unterschiedlichen Perspektiven.»

Entstanden sind die Lieder zu einem großen Teil schon in den vergangenen Jahren – ein Mix aus Demos und Studioaufnahmen aus der Zeit nach der Veröffentlichung von Harkets letztem Solo-Album «Brother» im Jahr 2014. Manche hoffnungsfroh und leicht, manche schwer und melancholisch, mit durchscheinendem 80er-Sound. Für «Human Grace» wurden sie teilweise neu arrangiert und produziert.

Wenn die Stimme nicht mitmacht: Töchter springen für Harket ein

Aber nicht alle Songs konnte der Norweger selbst fertigstellen. Die Parkinson-Erkrankung beeinflusst auch seine weltbekannte Stimme: Durch die Krankheit kann er sie nicht mehr kontrollieren wie früher. Für zwei Lieder holte er deshalb zwei seiner Töchter an Bord. In der ersten Single, der Ballade «Hold Me», die am Freitag (25. September) erscheint, singt die 33-jährige Tomine Harket mit, die selbst als Musikerin arbeitet. Auf dem Track «Falling Down» ist Karmen Poppi A. Harket zu hören. Die beiden hätten ihn dabei sehr beeindruckt, sagt der a-ha-Frontmann: «Wie schnell sie reagieren und wie sie sich in einem Aufnahmestudio bewegen – wie sie an einem Song arbeiten.»

Die Arbeit an dem Album sei eine Reise mit ungewissem Ausgang gewesen, erzählt Harket: «Wir haben so hart gearbeitet, und manchmal ist es nicht einfach zu wissen, wo man gerade steht.» «Human Grace» habe ihm aber auch gezeigt, wie viel trotz der Krankheit möglich sei – auch wenn er nicht mit dem Album auf Tour gehen kann. «Ich bin gezwungen, von Tag zu Tag zu leben», sagt Harket. «Ich kann eigentlich keine Pläne mit anderen machen, weil ich nicht weiß, in welcher Verfassung ich an diesem Tag sein werde.»

Vom Erfolg mit «Take On Me» zum Alltag mit Parkinson

Zu den charakteristischen Symptomen von Parkinson zählen unkontrollierbares Zittern, verlangsamte Bewegungen, Muskelverspannungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen, starre Mimik und leise oder monotone Sprache. «Mit Parkinson umzugehen, ist mit Abstand die größte Herausforderung im Alltag», erzählt der frühere Weltstar Harket – «von Dingen beraubt zu werden, die ich für selbstverständlich gehalten habe – bis sie irgendwann nicht mehr möglich waren».

Mit der 1982 gegründeten norwegischen Popband a-ha feierte Harket einst Welterfolge. Als erste Single des Trios brachte der Ohrwurm «Take On Me» gleich den Durchbruch. Darauf folgten weitere Hits wie «The Sun Always Shines on T.V.» und «Crying in the Rain». Auf die Zeit mit seinen Band-Kollegen blickt Harket mit Dankbarkeit zurück. «Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht und gemacht haben», sagt er. «Und die Zeit wird zeigen, was noch passieren wird.»