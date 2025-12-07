Nach Essensanschlag auf Kronjuwelen: Normalbetrieb im Tower

Alles wie vorher: Nach dem Angriff mit Kuchen auf die Krone kann die weltberühmte Ausstellung im Tower of London wie üblich besichtigt werden. Beschädigt wurde keines der unbezahlbaren Stücke.

London (dpa) – Knapp 24 Stunden nach dem Kuchenangriff auf die Kronjuwelen sind offiziellen Angaben zufolge keine Spuren der Protestaktion mehr zu sehen. Der Tower of London sei vollständig für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet, bestätigten die Verantwortlichen am Morgen auf Anfrage. Am Samstag hatten Aktivisten die Vitrine der Imperial State Crown mit Apfel-Crumble und Vanillesoße beschmiert.

Die Polizei hatte daraufhin mitgeteilt, vier Personen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verhaftet zu haben. Die Aktivistengruppe «Take Back Power» veröffentlichte auf der Plattform Instagram ein Video der Aktion. Dazu schrieben sie: «Democracy has crumbled», in etwa: Die Demokratie ist zusammengebrochen. «Milliardäre kaufen sich politischen Einfluss, während obdachlose Menschen auf der Straße sterben.»

Die Kronjuwelen wurden bei der Aktion nicht beschädigt. Die Ausstellungsräume waren für die Ermittlungen zwischenzeitlich geschlossen worden. Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen sind der Höhepunkt der Ausstellung.