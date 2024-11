Moderatorin Madita van Hülsen bei «Masked Singer» raus

Köln (dpa) – TV-Moderatorin Madita van Hülsen ist in der neuen Staffel der ProSieben-Show «The Masked Singer» als zweite Teilnehmerin ausgeschieden. Sie hatte ihre wahre Identität hinter einer Lauch-Maske verborgen und darin für ordentlich Stimmung gesorgt. «Ich bin ein bisschen den Tränen nahe», sagte van Hülsen, die sichtlich Spaß an der Show hatte und gerne länger geblieben wäre.

Nach dem Staffelstart am Samstag traten in der zweiten Sendung am Sonntagabend die übrigen fünf von insgesamt zehn maskierten Prominenten auf. Van Hülsen bekam die wenigsten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer und musste deshalb die Lauch-Maske am Ende der Show abnehmen. Der Lauch habe am besten zu ihr gepasst, so die 43-Jährige. Dennoch war sie froh, nach der Auflösung «mal wieder atmen zu können».

In der Live-Show «The Masked Singer» treten Promis als Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommt – oder am Ende das Finale gewinnt.

Jury auf der falschen Spur

Neben dem Wettkampf auf der Bühne gibt es in dieser Staffel auch ein Rateduell der Jury. In allen sechs Folgen rätseln Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey gegen ein Promi-Duo mit wechselnder Besetzung darüber, wer hinter den Masken steckt. In dieser Ausgabe bestand das gegnerische Rateteam aus den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann – auch bekannt als Musik-Duo «HE/RO».

Beide Rateteams waren jedoch auf der falschen Spur und hielten den Lauch für einen Comedian: Martina Hill oder Hazel Brugger waren die Top-Tipps. Auch das Publikum schloss sich dieser Einschätzung per Online-Voting an. Darum war die Überraschung groß, als die Maske fiel.

Die Fernseh-Show ist für ihre teils spektakulären Kostüme bekannt. In der mittlerweile elften Staffel sind unter anderem eine im Dunkeln leuchtende Qualle, eine rote Lokomotive und ein Pirat im Playmobil-Stil dabei.

Der Feuersalamander musste zittern

Trotz Showeinlage auf einem Motorrad musste der glitzernde Feuersalamander als Verlierer des Zweier-Duells mit dem Schneemann um den Einzug in die nächste Runde bangen. Er musste in eine weitere Runde mit dem Lauch, in der er sich aber schlussendlich durchsetzte.

In der ersten Folge der neuen Staffel war die Figur «Das Nashorn» enttarnt worden. Darunter steckte der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens. Nach dem Ausscheiden des Lauchs sind noch acht maskierte Prominente im Rennen. Weiter geht es am kommenden Samstag auf ProSieben und Joyn. Das Finale ist für den 21. Dezember geplant.

Überblick der maskierten Sänger