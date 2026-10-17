Dem Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield wurde sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Eine Grand Jury erhob im Februar Anklage. Ein Richter findet Fehler und hebt sie nun auf.

Albuquerque (dpa) – Eine Anklage gegen den US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield (69) wegen mutmaßlichem sexuellen Missbrauchs Minderjähriger ist von einem Richter aufgehoben worden. «Der Staatsanwalt hat es versäumt, fair und unparteiisch zu handeln», befand Richter Joseph Montano im Bundesstaat New Mexico. Eine Grand Jury hatte im Februar Anklage gegen Busfield erhoben. Eine Grand Jury ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann.

Dem Richter zufolge hatte der zuständige Bezirksstaatsanwalt die Grand Jury damals nicht ordnungsgemäß informiert, etwa hinsichtlich der Befragung möglicher Zeugen. Busfield hatte bereits im Juni einen Antrag gestellt, die Anklage aufgrund der Verfahrensfehler aufzuheben. Ihm wurde «krimineller sexueller Kontakt mit einem Kind» in vier Fällen vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe vehement zurückgewiesen.

Die Staatsanwaltschaft in New Mexico muss jetzt entscheiden, ob sie ein neuerliches Grand-Jury-Verfahren anstreben und Busfield ein weiteres Mal anklagen will. Der aus TV-Serien wie «Die besten Jahre» und «The West Wing» bekannte Schauspieler war im Januar verhaftet worden.

Vorwürfe von Minderjährigen

Die Anschuldigungen wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie «The Cleaning Lady» mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt. Nach Angaben der Ermittler sollen die Jungen über sexuelle Übergriffe am Set der Fernsehserie berichtet haben.

Busfield ist seit 2013 mit der US-Schauspielerin Melissa Gilbert verheiratet. Sie ist vor allem durch die 70er-Jahre-Serie «Unsere kleine Farm» bekannt.