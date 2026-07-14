Etwa vier Wochen nach ihrer Operation darf die 52-Jährige das Krankenhaus verlassen. Bis zur vollständigen Genesung ist es aber noch ein langer Weg.

Kopenhagen (dpa) – Gute Nachrichten für das norwegische Königshaus – Kronprinzessin Mette-Marit konnte nach ihrer Lungentransplantation das Krankenhaus verlassen. Der Gesundheitszustand der 52-Jährigen sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus am Dienstag mit – rund vier Wochen nach der Operation.

Ihr Mann, Kronprinz Haakon, zeigte sich erleichtert. Er wisse, dass die Genesung noch lange dauern werde, aber es sei ein sehr gutes Gefühl, so weit gekommen zu sein, erklärte er.

Pressemitteilung des Königshauses