Berlin (dpa) – Die US-Rockband Metallica wird ihre Welttournee verlängern und hat für Mai 2026 drei Stadionkonzerte in Deutschland angekündigt. Dabei wird die Band nach Angaben des Veranstalters am Monatsende mit zwei Shows in Frankfurt (22. und 24. Mai) und einer in Berlin (30. Mai) auftreten. Auch in Zürich (27. Mai) ist ein Konzert geplant. Der Vorverkauf beginnt am Freitag kommender Woche, für Mitglieder von Fanclubs schon am Dienstag, wie es weiter hieß. Die sogenannte M72 World Tour begann den Angaben zufolge im April 2023, im Mai 2023 war Metallica bereits in Hamburg und 2024 in München zu Gast.

