Menschen in Deutschland streamen gerne deutsche Musik

Musikstreaming wird immer beliebter. Hörer in Deutschland zeigen dabei klare musikalische Vorlieben. Und an Heiligabend gab es einen Streaming-Rekord.

Baden-Baden (dpa) – Die Menschen in Deutschland streamen immer mehr Musik – und dabei besonders gerne zeitgemäße, deutschsprachige Acts. «Besonders gut kommen deutschsprachige Acts wie Ayliva, Luciano oder Nina Chuba an», hieß es zum Ergebnis einer Sonderauswertung von GfK Entertainment in Kooperation mit dem Bundesverband Musikindustrie (BVMI).

Ausgewertet wurden die Abrufe bei den Musikstreamingdiensten. Demnach verzeichnen diese weiterhin ein deutliches Wachstum in Deutschland. 2024 wurden über 236 Milliarden Streams gemessen. Das sind elf Prozent mehr als 2023 (213 Mrd. Streams). «Insgesamt haben sich die Abrufe innerhalb von sechs Jahren mehr als verdoppelt», hieß es weiter.

Country beliebter – unter anderem wegen Beyoncé

Vor allem aktuelle Songs seien bei den Musikfans beliebt. Produktionen aus den 2020er-Jahren steigerten ihren Streaming-Anteil binnen eines Jahres von 52 auf 56 Prozent. Acht von zehn der meistgestreamten Music-Acts dieser Dekade seien deutschsprachig.

Auch interessant: Durch die Veröffentlichung neuer Musik von Artists wie Linkin Park oder Taylor Swift steigerten diese auch das Interesse an ihren älteren Titeln. Und andere Künstlerinnen und Künstler verstärkten durch Neuveröffentlichungen das Interesse an bestimmten Genres. So stiegen die Abrufe des Genres Country um 58 Prozent – getrieben von Acts wie Beyoncé, wie es hieß. Die Musikerin veröffentlichte im März 2024 ihr erstes Country-Album.

Heiligabend war der «meistgestreamte Tag aller Zeiten»

«Beim Musikstreaming gibt es derzeit nur eine Richtung: Immer weiter nach oben», teilte Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment, mit. «Besonders heiß liefen die Playlisten an Heiligabend: Dank 927 Millionen Abrufen war es der meistgestreamte Tag aller Zeiten, mit noch einmal fast 100 Millionen Streams mehr als im Vorjahr.»

Grundlage der Sonderauswertung sind kostenpflichtige und werbebasierte Streams ab einer Dauer von 31 Sekunden für den Zeitraum Januar bis Dezember 2024.