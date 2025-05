Würzburg (dpa) – Das Männerballett aus Finsterwalde in Brandenburg ist Deutscher Meister 2025 in dem spaßorientierten Tanzturnier. Die Gruppe aus Brandenburg setzte sich bei dem Wettbewerb des Bundesverbandes Deutscher Männerballette in Würzburg gegen 14 konkurrierende Truppen in der Kategorie der 18 bis 35 Jahre alten Teilnehmer durch.

Die Männer aus Finsterwalde traten mit ihrer Choreographie «Arielle – Ursulas Rache» auf. Dabei gehe es darum, was in einer Ehe einer Fischfrau passiere, erläuterte Sebastian Loos, der Kapitän vom Männerballett Finsterwalde. Solch eine Darbietung sei sehr anspruchsvoll. «Wir trainieren dafür ein ganzes Jahr.»

Ernster Sport oder pure Gaudi? Für Loos ist Männerballett eine Kombination: «Es gibt Truppen, die das sehr ernst nehmen. Und es gibt Truppen, die den Spaß in den Vordergrund stellen. Wir versuchen eine Mischung.» Letztlich gehe es auch um das Gemeinschaftsgefühl.

Ursprünglich kommen die Männerballett-Darbietungen aus dem Faschingstreiben. Mittlerweile haben sich die Auftritte vom Karneval etwas gelöst und finden auch außerhalb der närrischen Zeit statt. Die nächste Deutsche Meisterschaft soll am 25. April 2026 in Hanau in Hessen stattfinden.