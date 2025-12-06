Meghan nimmt Kontakt zu Vater auf – Zweifel an Versöhnung

Seit Jahren gilt das Verhältnis von Meghan zu ihrem Vater als zerrüttet. Jetzt liegt der 81-Jährige schwer angeschlagen im Krankenhaus. Kommt es zur Versöhnung? Eine weitere Wendung sorgt für Zweifel.

Los Angeles (dpa) - Über ihren Vater spricht Herzogin Meghan kaum mehr. Seit den Tagen ihrer Hochzeit mit dem britischen Prinzen Harry vor über sieben Jahren gilt ihr Verhältnis zu Thomas Markle als zerrüttet, als nicht existent. Seine Enkelkinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), hat Meghans Vater nie getroffen. Jetzt, kurz vor Weihnachten, schien eine Annäherung zumindest einen Tag lang möglicher als in den vergangenen Monaten. Thomas Markle liegt einem Medienbericht zufolge auf der Intensivstation.

«Ich kann bestätigen, dass sie Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen hat», teilte ein Sprecher von Haus Sussex der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen mit. Britische Medien schickten Eilmeldungen um die Welt. Ob die Kontaktaufnahme der einst als Schauspielerin erfolgreichen Herzogin erfolgreich war, blieb offen - ebenso wie die Frage, ob Meghan ihren Versuch schnell bereut hat.

Denn die britische Boulevardzeitung «Mail on Sunday» veröffentlichte am Sonntag sowohl Aussagen als auch ein Foto von Thomas Markle aus dem Krankenhaus auf den Philippinen. «Ich möchte nicht (von meiner Tochter) entfremdet sterben», wird Meghans Vater zitiert. Dem 81-Jährigen musste dem Bericht zufolge in einer Notoperation ein Teil seines linken Beines amputiert werden musste. Es sei um Leben oder Tod gegangen.

Öffentliche Aussagen statt eines vertraulichen Gesprächs

Meghans Beraterteam äußerte sich zunächst nicht zu dieser neuerlichen Wendung. Den Kontakt abgebrochen hatte Meghan vor Jahren genau wegen dieses Verhaltens - der Nähe ihres Vaters zu Boulevardmedien. Auf dem von der «Mail on Sunday» veröffentlichten Bild sieht Thomas Markle sehr angeschlagen aus. Die Zeitung schreibt von einer von Herzen kommenden Botschaft des Mannes.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll Meghan schon vorher versucht haben, ihren Vater zu erreichen. Die «Mail on Sunday» schreibt, im Krankenhaus sei kein Kontaktversuch angekommen - auch mit Verweis auf Informationen von Thomas Markle. Diese gegensätzlichen Aussagen lassen nicht auf eine schnelle Versöhnung schließen.

Die schwierigen Familienverhältnisse des Prinzenpaars

Meghan (44) und Harry (41) leben mit ihren Kindern seit Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien, Tausende Kilometer entfernt von der britischen Königsfamilie, von der sich beide losgesagt haben. Auch Harrys Verhältnis zu seinem Vater, König Charles III. (76), gilt als äußerst schwierig. Im September kam es zwischen beiden aber zu einer Annäherung, Vater und Sohn trafen sich zu einem Tee in London.

Seinen Schwiegervater hat Harry nie persönlich getroffen. Zum Bruch zwischen Meghan und Thomas Markle war es kurz vor der Hochzeit gekommen, zu der Markle dann nicht erschien. Er wurde überführt, für Geld Paparazzi-Fotos inszeniert zu haben. Später gab er an, die Scham über sein Verhalten habe ihn sehr mitgenommen und er habe ein Herzleiden gehabt, das die Reise nach London unmöglich gemacht habe. Zum Altar geführt wurde Meghan von Charles, damals noch Prinz.

Meghan glaubte ihrem Vater nicht

Jahre später sprachen Meghan und Harry in ihrer Netflix-Dokumentation über Thomas Markle und den Foto-Eklat. «Wir riefen meinen Dad an, ich sagte: Du sollst Geld von der Klatschpresse für gestellte Fotos angenommen haben, stimmt das? Und er: Nein», berichtete Meghan über den Moment, als sie von der geplanten Veröffentlichung der Story erfahren hatte.

Das Angebot, ihn früher aus Mexiko, wo er damals lebte, auszufliegen, um dem zu erwartenden Medienrummel zu entgehen, habe ihr Vater aber abgelehnt. Deshalb habe sie ihm nicht geglaubt, sagte Meghan. Dass ihr Vater nicht zur Hochzeit komme, habe sie dann aus der Klatschpresse erfahren.

Harry übernahm in der Dokumentation die Verantwortung für den Bruch zwischen den beiden. «Es ist natürlich unglaublich traurig, was geschehen ist. Sie hatte einen Vater vorher, und jetzt hat sie keinen Vater mehr», sagte Harry. Er fügte hinzu: «Ich nehme das auf meine Kappe, denn wenn Meghan nicht mit mir zusammen wäre, wäre ihr Dad noch immer ihr Dad.»