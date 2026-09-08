Eine ungewöhnliche Klarstellung des Palasts zu Prinz Harry und Herzogin Meghan macht in dieser Woche Schlagzeilen. Die beiden royalen Rückkehrer zeigen sich laut Berichten verwundert.

London (dpa) – Die kürzlich aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrten royalen Außenseiter Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) haben sich laut britischen Medien über die öffentliche Klarstellung ihres Status durch den König gewundert. König Charles III. (77) hatte kürzlich mitteilen lassen, dass diese weiterhin keine «working royals» seien, also keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus wahrnehmen.

Medien berichteten nun unter Berufung auf das Umfeld des Paares, sie seien nicht rechtzeitig über das Schreiben informiert worden. «Wir waren ein bisschen überrascht, dass wir nicht vorab informiert wurden», zitierte die Nachrichtenagentur PA einen Sprecher. Demnach ging das Schreiben nur knapp eine Stunde vor der Veröffentlichung an das Team von Harry und Meghan. Zu kurzfristig, um die beiden zu informieren und «ein oder zwei Punkte klarzustellen», wie PA zitierte.

Frieden mit König Charles wieder in Gefahr?

Der Grund für die ungewöhnliche Mitteilung des Palasts blieb unklar. Medien spekulierten, es könne etwas mit dem geplanten Treffen eines Gremiums zu tun haben, das über den möglichen Anspruch des Paares auf polizeilichen Personenschutz entscheiden soll. In dem Fall könnte die Mitteilung zum Nachteil der Sussexes gereichen, wie Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auch bezeichnet werden.

Das Paar war samt Kindern und Hunden Ende August nach Großbritannien zurückgekehrt. Spekulationen zufolge sollen sie in die idyllische Region der Cotswolds westlich von London gezogen sein.

Anfang 2020 hatten sich Harry und Meghan vom engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und im US-Bundesstaat Kalifornien niedergelassen. Das Verhältnis zu den anderen Royals gilt teils als belastet. Während es mit König Charles zu einer Annäherung kam, gilt insbesondere die Beziehung zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (44) als geradezu zerrüttet. Medien spekulierten jedoch, die jüngsten Ereignisse könnten auch den Frieden mit dem König wieder gefährden.