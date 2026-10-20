Vom Ex-Boxer bis zur No-Angels-Sängerin: Der Cast der neuen Staffel war bunt gemischt. Am Ende entschied das Publikum – doch wer holte sich diesmal den Titel?

Berlin (dpa) - Reality-TV-Star Maurice Dziwak hat in diesem Jahr die Fernsehshow «Promi Big Brother» gewonnen. Das Publikum wählte den 28-Jährigen am Montagabend zum Sieger der Sat.1-Show.

Dziwak setzte sich im Finale gegen Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (57) durch und nahm 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause. «Ich hab's», rief Dziwak zu seinem Triumph in der Livesendung immer wieder und umarmte den unterlegenen Schulz. «Axel, auch gegen Dich, Mann - Du bist der Champion.»

Kamera-Überwachung rund um die Uhr

In der aktuellen Staffel von «Promi Big Brother» standen 14 Bewohner unter 24-stündiger Dauerbeobachtung in den beiden Bereichen Garten und Haus. Sie lebten auf engstem Raum und wurden rund um die Uhr von Kameras überwacht.

Neben Dziwak und Schulz nahmen weitere illustre Gäste teil. Zum Cast gehörten etwa No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, das einstige «Kommissar Rex»-Herrchen Gedeon Burkhard oder die «Sido-Ex und Podcasterin» (Sat.1) Gia Georgina. Mit dabei waren auch Ex-Bayern-Spieler Christian Lell, Schauspielerin Anouschka Renzi sowie «XXL-Gastronom» Redo.

«Promi Big Brother»-Garten als neues Setting

Sat.1 zeigte täglich um 20.15 Uhr eine Live-Show zu «Promi Big Brother» mit dem Moderatoren-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp, zudem im Anschluss «Promi Big Brother - Die Late Night Show». Hartgesottene konnten per 24-Stunden-Livestream auf Joyn zuschauen, wie die Kandidatinnen und Kandidaten im Garten zurechtkamen.

Kamera-Überwachung rund um die Uhr ist das Urprinzip von «Big Brother», auch in seiner Promi-Variante über zwei Wochen. Ein «Promi Big Brother»-Garten in Köln war das neue Setting in dieser Staffel.

Im vergangenen Jahr mussten die Kandidaten noch auf einer Baustelle zwischen Schubkarren, Schotter und Mörtel hausen. Diese 13. Staffel aus dem Jahr 2025 gewann am Ende Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, der sich im Finale gegen Modemacher Harald Glööckler durchsetzte.