«Love is Blind: Germany» – macht Liebe wirklich blind?

30 Singles wagen in der Netflix-Datingshow den Sprung ins blinde Liebesglück: Ohne sich von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen, suchen sie nach den ganz großen Gefühlen.

Berlin (dpa) – Liebe auf den ersten Blick? Fehlanzeige! Bei «Love is Blind: Germany» zählt nicht das Aussehen, sondern was man sich zu sagen hat. 30 Singles wagen das Dating-Experiment: Ohne einander zu sehen, in blickdichten Kabinen sitzend, hören sie nur die Stimme ihres Gegenübers.

Kann man sich allein durch tiefe Gespräche verlieben – und danach auf ewig binden? Nur wer die alles entscheidende Frage «Willst du mich heiraten?» stellt, bekommt seinen Herzensmenschen auch zu Gesicht. Zu sehen ist die erste deutsche Version der Netflix-Datingshow ab heute auf der Streamingplattform.

Verliebt, verlobt, verheiratet?

23 Millionen Singles leben in Deutschland. Für ein paar Auserwählte unter ihnen bietet das Datingformat eine neue Chance auf das Liebesglück. 15 Datingpartner stehen zur Auswahl – und damit bieten sich gleich mehrere Gelegenheiten zu punkten: Notizen machen, Fragen stellen, Sternzeichen erraten – die Teilnehmer und Teilnehmerinnen greifen nach jedem Strohhalm, um ihr Gegenüber besser kennenzulernen.

Manche stürzen sich Hals über Kopf ins blinde Liebesabenteuer, andere sind anfangs noch skeptisch. Doch schnell öffnen sich selbst steinharte Herzen – bei manchen sogar für mehr als einen Kandidaten. Keine leichte Entscheidung. Wer es schafft, sich zu verlieben, kniet am Ende der ersten Runde vor der blickdichten Wand und macht einen Antrag – und hofft, dass die Auserwählte «Ja» sagt. In dieser Staffel übernehmen den Antrags-Part tatsächlich ganz altmodisch nur die männlichen Teilnehmer.

Wer traut sich auf ewig?

Dann wird es so richtig spannend: Nach der Verlobung fällt die Wand – und die Paare blicken sich zum ersten Mal in die Augen. Ein Moment voller Emotionen, Zweifel und Überraschungen. Können Optik und sexuelle Anziehung mit den bisherigen Eindrücken aus der Box mithalten? Das zeigt sich im gemeinsamen Urlaub, wo die Pärchen auch auf die anderen Verlobten treffen. Bei manchen führt dieses Aufeinandertreffen noch einmal zu Zweifeln bei ihrer Entscheidung. Bei anderen aber scheint das Liebesglück perfekt.

Nach diesen vorgezogenen Flitterwochen ziehen die Paare zusammen, vier Wochen später wird geheiratet – wenn alles weiter rosig zugeht. Denn jetzt beginnt der Alltag, die perfekte Filmkulisse ist Geschichte. Auch das Kennenlernen von Familie und Freunden stellt das frische Liebesglück auf dem Weg zum Altar auf eine harte Probe. Parallel dazu laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Im finalen Showdown entscheidet sich dann: Macht Liebe wirklich blind?

Begleitet wird die Show von dem Moderatorenpaar Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs. Die beiden haben ihr eigenes Liebesglück bereits gemeinsam gefunden und sind glücklich verheiratet. Die US-Originalversion von «Love is Blind» feierte 2020 Premiere und hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Das Format wurde auch außerhalb der USA in Brasilien, Japan, Schweden, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien und dem Vereinigten Königreich zum Erfolg.