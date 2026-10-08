Mit Anne Carson ehrt die Schwedische Akademie in diesem Jahr eine kanadische Autorin mit dem Literaturnobelpreis. Sie erhält die Auszeichnung für ihr «kühnes und erfinderisches» Werk.

Stockholm (dpa) - Die kanadische Dichterin und Autorin Anne Carson wird in diesem Jahr mit dem prestigeträchtigen Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Die 76-Jährige bekommt die Auszeichnung für ihr «kühnes und erfinderisches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat», wie die Ständige Sekretärin der Akademie, Ingrid Carlberg, bei der Verkündung sagte.

Sie habe kurz mit der Preisträgerin am Telefon sprechen können, sagte Carlberg. «Sie war sehr überrascht. Wir hatten nicht viel Zeit zu sprechen, aber sie hat mir erzählt, dass sie gerade in Island ist, um dem Wind zuzuhören.»

Wichtigste Auszeichnung der Literaturwelt

Der Literaturnobelpreis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung der Welt. Jedes Jahr gehen dafür etwa 200 Nominierungen ein. Wer für den Preis vorgeschlagen wird, unterliegt wie bei allen Nobelpreisen für 50 Jahre der Geheimhaltung.

2025 hatte die Schwedische Akademie den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai geehrt, und zwar «für sein unwiderstehliches und visionäres Œuvre, das inmitten apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftigt». Nachdem die Jury damit einen europäischen Mann ausgezeichnet hatte, hatten viele vor der diesjährigen Vergabe spekuliert, dass nun eine Frau von einem anderen Kontinent zum Zug kommen könnte.

In den vergangenen Jahren war der Preis immer abwechselnd männlichen und weiblichen Literaten zugesprochen worden. Letzter deutschsprachiger Literaturnobelpreisträger war der Österreicher Peter Handke, der die Auszeichnung 2019 bekam. Die letzten deutschen Preisträger waren Herta Müller 2009, Günter Grass 1999 und Heinrich Böll im Jahr 1972.

Höheres Preisgeld als in den Vorjahren

Der Literaturnobelpreis ist wie die anderen Nobelpreise in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen und damit einer Million Kronen mehr als in den Vorjahren dotiert. Umgerechnet entspricht das Preisgeld mehr als einer Million Euro.

Die literarische Auszeichnung wird in der alljährlichen Nobelwoche traditionell als vierter der Nobelpreise bekanntgegeben. Seit Montag waren bereits Preisträger in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie verkündet worden. Unter den drei Medizin-Nobelpreisträgern sind mit Peter Hegemann und Georg Nagel auch zwei deutsche Forscher.

Preise für Frieden und Wirtschaftswissenschaften stehen noch aus

Zum Abschluss der Woche wird am Freitag verkündet, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Nach dem umstrittenen Preis für die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado im Vorjahr vermuten Experten, dass sich die norwegische Jury in diesem Jahr für weniger kontroverse Kandidaten entscheiden könnte.

Machado hatte Aufsehen erregt, weil sie ihren Preis US-Präsident Donald Trump gewidmet und diesem auch die renommierte Nobelmedaille symbolisch überreicht hatte. Trump stellt sich oft als Friedensstifter in diversen Konfliktherden dieser Welt dar und hatte sich deshalb immer wieder selbst für die Auszeichnung ins Spiel gebracht.

Zuletzt wird am Montag der Preis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften vergeben. Die Auszeichnung wird erst seit 1969 verliehen und ist die einzige, die nicht auf das Testament des schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht. Überreicht werden alle Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters.