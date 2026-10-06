Lassen wir es zu, dass Maschinen für uns denken? Und welche Folgen hat Pisa für die Demokratie? Zum Auftakt der weltgrößten Bücherschau stehen große Fragen im Fokus.

Frankfurt/Main (dpa) - Leseschwäche, Urheberrechte und die Bedrohung durch Künstliche Intelligenz: Diese Themen stehen im Fokus der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. In der Stadt dreht sich in dieser Woche alles um Bücher. Bis Sonntag werden mehr als eine viertel Million Besucher erwartet.

Die US-Historikerin und Autorin Jill Lepore sieht die Menschheit «auf des Messers Schneide der Geschichte». Die Menschheit müsse sich entscheiden, ob sie zulasse, «dass Maschinen das Lesen und Schreiben und sogar das Denken für uns übernehmen», sagte die Pulitzer-Preisträgerin zum Auftakt der 78. Buchmesse.

Künstliche Intelligenz bedrohe die Kunst und das Schreiben, die Freiheit des Denkens, die demokratischen Gesellschaften und - wie die Tech-Unternehmen selbst warnen - sogar die Menschheit selbst, sagte die Harvard-Professorin in ihrer Rede auf der Pressekonferenz vor der Eröffnung. «Wenn die Menschheit vor dem Maschinenstaat kapituliert, verlieren wir nicht nur unsere Freiheit, sondern auch unseren Verstand.»

Die Buchmesse sei eine Gelegenheit, unsere Unabhängigkeit zu erklären beim Schreiben und Lesen von Büchern. «Unsere Gedanken und unsere Worte - und unsere Bücher - gehören uns. Und die Zustimmung zu jedem Regierungssystem oder ihre Verweigerung muss von uns kommen.»

Warnung vor Leseschwäche bei jungen Leuten

Der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Sebastian Guggolz, warnte vor gravierenden Folgen der zunehmenden Leseschwäche bei jungen Leuten. «Wie soll man sich eine fundierte Meinung bilden, wenn man nicht in der Lage ist, verschiedene Positionen lesend zu verstehen und zu vergleichen?» Laut der jüngsten Pisa-Studie fehlt jedem dritten 15-Jährigen die grundlegende Kompetenz beim Lesen.

Zudem sprach der Vorsteher im Zusammenhang mit KI von einem «doppelten Raubzug». «Wenn die Politik jetzt nicht handelt, beraubt uns die KI nicht nur weiterhin millionenfach urheberrechtlich geschützter Werke, sondern langfristig auch unseres Denkens.»

Noch sei kein Vorschlag in Sicht, für die Urheberrechtsverletzungen, «die geschehen sind und Tag für Tag weiterhin geschehen». Er nahm dabei vor allem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Pflicht, der auf der letzten Buchmesse Lösungsvorschläge und ein gesetzliches Vorgehen in europäischer Abstimmung angekündigt habe. Allerdings sei man heute «praktisch auf dem gleichen Stand wie vor einem Jahr», so Guggolz.

«Frankfurter Appell» und «Literarisches Wort des Jahres»

In einem «Frankfurter Appell» fordern 120 Verlage, Transparenz über die für KI-Trainings genutzten Werke, faire Lizenzierungsmodelle und wirksame Instrumente zur Durchsetzung des Urheberrechts.

Weimer kündigte derweil eine neue Auszeichnung an - das «Literarische Wort des Jahres», die 2027 erstmals vergeben werden soll. «Ist es nicht an der Zeit, die einzigartigen Möglichkeiten der Sprache und Literatur zu feiern und dem Unwort des Jahres sein positives Pendant gegenüberzustellen?», erklärte Weimer. Dafür solle eine Jury neben älterer Literatur auch Neuerscheinungen auf Sprachschöpfungen durchsuchen.

Letzte Buchmesse für Boos - «Frankfurt leuchtet»

Der scheidende Direktor der Buchmesse, Juergen Boos, betonte: «Permanentes digitales Spektakel lenkt uns vom Denken ab.» Für Boos ist diese Ausgabe nach 21 Jahren die letzte Messe. Er geht in den Ruhestand. Neuer Buchmessen-Chef wird Joachim Kaufmann, langjähriger Geschäftsführer des Carlsen Verlags.

«Aufmerksamkeit ist heute umkämpft», sagte Boos. Zwischen einem Buch und seinen Leserinnen und Lesern stünden immer mehr Plattformen, Empfehlungen und Algorithmen. Die Antwort darauf beginne mit Begegnungen - und die Messe bringe die Menschen zusammen: «Frankfurt leuchtet.»

Die Stimmung in der Buchbranche ist zu Beginn der Messe nicht besonders gut: Der Umsatz lag 2025 mit 9,62 Milliarden Euro 2,7 Prozent unter dem von 2024. In den ersten acht Monaten 2026 ging der Wert noch weiter runter, wie der Börsenverein berichtet. Dennoch war zum Auftakt auch Positives zu hören: «Die Liebe zum Buch blüht nach wie vor», sagte Guggolz.

Reise in tschechisches Fantasieland

Der Besuch im Ehrengast-Pavillon der Frankfurter Buchmesse ist in diesem Jahr eine Reise ins Reich der Fantasie. Gastland Tschechien hat das Binnenland für die Messe kurzerhand ans Meer verlegt. «Ein Land an der Küste» lautet das Motto.

Die Ausstellungsfläche steht voller riesiger, aufblasbarer, runder Objekte. An knallig orangen Bojen und einem Leuchtturm können Besucher auswählen, was auf die Steine, die auch als Leinwände dienen, projiziert wird. Rund 75 tschechische Autorinnen und Autoren reisen für die Messe nach Frankfurt.

1.000 Sprecher auf zehn Bühnen

Zu den prominentesten Gästen auf der Messe gehören in diesem Jahr der Musiker und Autor Wolf Biermann, die Französin Gisèle Pelicot und Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead. Auch Politiker wie Robert Habeck oder Filmemacher wie Volker Schlöndorff werden erwartet. Am Montagabend wurde der Deutsche Buchpreis verliehen - an Shida Bazyar für «Die Lücken».

Das Event-Programm wurde erweitert - auf zehn Bühnen sind mehr als 1.000 Sprecher zu erleben. Mit Spannung erwartet wird die Bekanntgabe des Jugendworts am Samstag. Zum Abschluss nimmt der französisch-britische Menschenrechtsanwalt Philippe Sands den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen.

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