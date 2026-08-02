Islamabad (dpa) – Die Leiche des bekannten Extremsportlers Nirmal Purja ist zwar gefunden, aber zunächst nicht vom Berg gebracht worden. Das Bodenrettungsteam habe den Körper des Nepalesen auf etwa 5.700 Metern Höhe am Berg Broad Peak erreicht, sagte Niala Kiani, Sprecherin des Alpine Club Pakistan. Ziel sei es, ihn in ein japanisches Camp zu bringen.

Purja wurde mit einer Netflix-Dokumentation über sein Abenteuer, als erster Mensch alle Achttausender innerhalb einer Saison zu besteigen, international bekannt. Bei der nun so fatal endenden Expedition war er mit neun anderen Bergsteigerinnen und Bergsteigern aus Nepal, Pakistan, China, den USA und dem Oman unterwegs.

Das gesamte Team wurde am Broad Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan von einer gewaltigen Lawine in den Tod gerissen. Drei Leichen seien bereits geborgen worden, sagte Sprecherin Kiani. Die Körper von vier Toten, darunter Purja, seien gefunden worden, aber noch am Berg. Die Bedingungen für die Bergung am zwölfthöchsten Berg der Erde seien «sehr schwierig».