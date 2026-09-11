Erst vor zwei Wochen starb ihr Bruder König Harald V. Nun ist auch Haralds ältere Schwester Prinzessin Astrid tot. Die 94-Jährige starb nur zwei Tage nach dem Staatsbegräbnis des Monarchen.

Oslo (dpa) - Nur zwei Wochen nach dem Tod ihres Bruders König Harald V. ist die norwegische Prinzessin Astrid im Alter von 94 Jahren gestorben. «Tante Astrid war eine wichtige Stütze für König Harald und uns andere in der Familie», zitierte der norwegische Hof König Haakon VIII. in einer Mitteilung. «Wir haben viel von ihr gelernt, und sie hatte keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Ihr Tod ist ein großer Verlust für uns. Wir werden sie vermissen.»

Prinzessin Astrid starb am Freitag, nur zwei Tage nach dem Staatsbegräbnis von König Harald V., an dem sie noch teilgenommen hatte. Ihr jüngerer Bruder war Ende August im Krankenhaus gestorben. Nach ihrem Tod wurde die Flagge auf dem Balkon des Königsschlosses in Oslo erneut auf halbmast gesetzt.

Haakon über Astrid: «Warmherzige und pflichtbewusste Art»

Sie habe das Königshaus auf eine warmherzige und pflichtbewusste Art repräsentiert, zitierte der Hof König Haakon weiter. Schon mit 22 Jahren habe sie die Rolle der First Lady übernehmen müssen, als ihre Mutter Kronprinzessin Märtha starb. Besonders die Fürsorge für die Schwächsten in der Gesellschaft habe ihr immer am Herzen gelegen. «Sie war äußerst loyal und erfüllte ihre Aufgaben stets mit Engagement, Präsenz und einer ansteckend guten Laune.»

Gesundheitlich war Prinzessin Astrid schon länger angeschlagen. Erst im Mai hatte sie einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Bis zuletzt hatte sie trotzdem royale Pflichten übernommen.

Kinder der Prinzessin: «Danke, dass du die beste Mama warst»

«Danke, dass du die beste Mama warst, die wir uns hätten wünschen können», zitierte der Hof die Kinder der Prinzessin. «Du warst unser ganzes Leben lang für uns da - mit Liebe und Weisheit, Wärme und viel Humor.» Sie sei sowohl für ihren Vater König Olav als auch für ihren Bruder Harald da gewesen - «präsent, loyal und pflichtbewusst» - und habe für alle, die es gebraucht hätten, «aufrichtiges Mitgefühl und Fürsorge» gezeigt. «Danke für alle schönen Erinnerungen. Du wirst für immer einen großen Platz in unseren Herzen haben.»