Die kanadische Autorin Anne Carson bringt antike Mythen in die Gegenwart. Die Nachricht vom Literaturnobelpreis erreicht die 76-Jährige bei einer ziemlich ungewöhnlichen Tätigkeit.

Stockholm (dpa) - Die kanadische Dichterin und Autorin Anne Carson wird in diesem Jahr mit dem prestigeträchtigen Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Wie die Schwedische Akademie in Stockholm bekanntgab, bekommt die 76-Jährige die Auszeichnung für ihr «kühnes und erfinderisches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat».

Sie habe kurz mit der Preisträgerin am Telefon sprechen können, berichtete die Ständige Sekretärin der Akademie, Ingrid Carlberg, bei der Preisbekanntgabe. «Sie war sehr überrascht. Wir hatten nicht viel Zeit zu reden, aber sie hat mir erzählt, dass sie gerade in Island ist, um dem Wind zuzuhören.»

Liebe zur griechischen Sprache schon in der Schule

Carson gilt laut Verlag S. Fischer in Kanada und den USA als eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwart. Geboren wurde sie 1950 in Toronto. Ihre Liebe zur griechischen Sprache sei bereits in der Schule entfacht worden, erzählte Literaturkritiker Denis Scheck. «Eine Highschool-Lehrerin hat ihr in der Mittagspause privat Griechisch beigebracht», sagte er. Es sei das Wichtigste gewesen, das ihr im Leben begegnet sei.

Carson studierte Griechisch. Während ihrer gesamten Laufbahn habe sie «das Verfassen von Gedichten mit Übersetzungsarbeit und Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten verbunden», sagte der Vorsitzende des Nobelkomitees für Literatur, Anders Olsson. «Ihre Übersetzungen aus dem Altgriechischen können als eigenständige Werke betrachtet werden.»

Mehr als ein Dutzend Bücher hat Carson veröffentlicht. Mit dem langen Essay «Eros the Bittersweet» habe sie 1986 die Basis für ihr schriftstellerisches Schaffen gelegt, sagte Olsson. Das Werk ist eine Mischung aus Roman, Poesie und altphilologischer Abhandlung.

Parallelität von Antike und Gegenwart durchzieht Werk

«Autobiography of Red» wird von vielen als ihr Meisterwerk gefeiert, auf Deutsch kam das Buch 2019 zusammen mit dem Nachfolger «Red Doc» als «Rot. Zwei Romane in Versen» beim Verlag S. Fischer heraus. In dem Werk versetze sie den berühmten griechischen Mythos des Riesen Geryon, der eine Herde roter Rinder hüte, in die Gegenwart und mache daraus eine «todtraurige schwule Liebesgeschichte», sagte Literaturkritiker Scheck.

Eine Parallelität von Antike und Gegenwart durchzieht ihr ganzes Werk. «Sie war so fasziniert von antiker griechischer Literatur, dass sie diese in die Gegenwart übersetzt und in fulminanten Werken zu neuem Leben erweckt hat», sagte Scheck. «Die Literatur von Anne Carson macht uns deutlich, dass wir Zwerge auf den Schultern von Riesen sind.»

Verleger: Carson wird Nachricht «gelassen» aufnehmen

Lektor Hans Jürgen Balmes vom Verlag S. Fischer sagte auf der Frankfurter Buchmesse, es gebe keine lebende Lyrikerin, die durch ihre Arbeit als Altphilologin so viel über Poesie wisse. Wenn sie schreibe, trage jedes Wort zwei Koffer. «Der eine Koffer voller antiker Referenzen» und der andere Koffer mit dem Leben, das jeder mit sich herumschleppe. Der Verlag sagte über die Auszeichnung Carsons: «Ihre Gedichte leisten, was große Literatur fordert: Sie bringen unsere Gewissheiten ins Wanken: das Selbst, die Form, die Identität, das Geschlecht.»

Für Verleger Andreas Rötzer vom Verlag Matthes & Seitz Berlin, in dem vier Lyrik-Werke von Carson erschienen sind, kam die Auszeichnung relativ überraschend. «Wir haben in den letzten Jahren immer wieder damit gerechnet, weil sie immer wieder auf den Listen war und sehr hoch positioniert war», sagte er. Doch wenn das so oft geschehe, verliere man irgendwann den Glauben daran. Deshalb sei die Verkündung schon «sehr toll» gewesen. Carson sei «ganz cool, gelassen» und werde auch die Nachricht wahrscheinlich «sehr gelassen» aufnehmen.

Scheck: Preis «absolut verdient» - mit kleinem Wermutstropfen

Der Literaturnobelpreis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung der Welt. 2025 hatte die Schwedische Akademie den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai geehrt. Nachdem die Jury damit einen europäischen Mann ausgezeichnet hatte, hatten viele vor der diesjährigen Vergabe spekuliert, dass nun eine Frau von einem anderen Kontinent zum Zug kommen könnte.

Der Preis für Carson sei «absolut verdient», die Kanadierin eine «wunderbare Autorin», sagte Literaturkritiker Scheck. Nur einen einzigen Wermutstropfen habe die Auszeichnung: «Ich hätte es noch besser gefunden, wenn sie den Preis mit Margaret Atwood geteilt hätte.» Atwood - ebenfalls Kanadierin - gilt seit vielen Jahren als heiße Anwärterin auf den berühmten Preis.

In den vergangenen Jahren war der Preis immer abwechselnd männlichen und weiblichen Literaten zugesprochen worden. Zuletzt war der Preis 2013 nach Kanada gegangen, an die 2024 gestorbene Autorin Alice Munro. Letzter deutschsprachiger Literaturnobelpreisträger war der Österreicher Peter Handke, der die Auszeichnung 2019 bekam. Die letzten deutschen Preisträger waren Herta Müller 2009, Günter Grass 1999 und Heinrich Böll im Jahr 1972.

Der Literaturnobelpreis ist wie die anderen Nobelpreise in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen und damit einer Million Kronen mehr als in den Vorjahren dotiert. Umgerechnet entspricht das mehr als einer Million Euro. Überreicht werden die Nobelpreise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896).