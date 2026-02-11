Schauspieler
Krebskranker «Dawson's Creek»-Star Van Der Beek gestorben
James Van Der Beek
James Van Der Beek
Jordan Strauss. DPA

Der US-Schauspieler James Van Der Beek (48), der durch die Kultserie «Dawson's Creek» bekannt wurde, ist tot. Er sei «friedlich» am Morgen gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht.

