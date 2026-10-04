Es gab immer wieder Gerüchte, aber mehrere Jahre lang soll TV-Star Kim Kardashian alleinstehend gewesen sein, sagt sie nun. Wie begründet sie diese lange Dauer?

Los Angeles (dpa) – Reality-TV-Star Kim Kardashian war nach eigenen Angaben fünf Jahre lang Single und hat diese Zeit dringend für eine Heilung nötig gehabt. «Ich war tatsächlich fünf Jahre lang Single», sagte sie im Interview der «The Times». Sie habe «wirklich keine Eile» gehabt und sich «wirklich nicht leer gefühlt». «Ich hatte das Gefühl, diese Zeit für mich zu brauchen. Ich wollte vollständig heilen und einfach an mir selbst arbeiten», zitierte die britische Tageszeitung den US-Promi weiter.

Kardashian war fast sieben Jahre lang mit dem polarisierenden US-Rapper Kanye West – auch als Ye bekannt – verheiratet. 2021 reichte sie dann die Scheidung ein. Laut «The Times» bandelte sie kurz mit dem Comedian Pete Davidson.

Gerüchten zufolge trifft sie sich derzeit mit dem Formel-1-Star Lewis Hamilton. Dieser hatte auf Instagram ein gemeinsames Foto hochgeladen. Darauf von «The Times» angesprochen, ob sie darüber sprechen wolle, sagte Kardashain lediglich: «"Bei allem Respekt – ich würde es wohl lieber lassen.»