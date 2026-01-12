Jessie Buckley holt Golden Globe als Drama-Darstellerin

Die irische Schauspielerin Jessie Buckley spielt in dem Drama «Hamnet» die Frau von William Shakespeare - und gewinnt damit ihren ersten Golden Globe.

Los Angeles (dpa) - Die irische Schauspielerin Jessie Buckley hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama gewonnen. Die 36-jährige Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in dem bewegenden Drama «Hamnet» über die Shakespeare-Familie, die den Tod ihres Sohnes Hamnet verarbeiten muss.

Bei der 83. Globe-Verleihung setzte sich Buckley gegen Jennifer Lawrence («Die My Love»), Renate Reinsve («Sentimental Value»), Julia Roberts («After the Hunt»), Tessa Thompson («Hedda») und Eva Victor («Sorry, Baby») durch.

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 28 Kategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.