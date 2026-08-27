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Japanische Künstlerin Yayoi Kusama gestorben
Japanische Künstlerin Kusama gestorben
Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama ist mit ihren farbenfrohen Bildern weltweit berühmt geworden.
Itsuo Inouye. DPA

Yayoi Kusama prägte die Kunstwelt mit ihren farbenfrohen «Polka Dots». Nun ist eine der bedeutendsten japanischen Künstlerinnen der Gegenwart im Alter von 97 Jahren gestorben.

Lesezeit 1 Minute

Tokio (dpa) – Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Wie das nach ihr benannte Museum in Tokio mitteilte, starb Kusama bereits am 14. August in einem Krankenhaus in der japanischen Hauptstadt.

Kusama zählt zu den wichtigsten japanischen Künstlerinnen der Nachkriegszeit. International bekannt wurde sie mit ihren «Polka Dots» genannten bunten Punkten, mit denen sie oft phallische Objekte oder Alltagsgegenstände ebenso wie Installationen oder ganze Räume gestaltete.

Kusama wurde 1929 in der Kleinstadt Matsumoto in der Präfektur Nagano geboren und lebte und arbeitete seit den 1970er Jahren in Tokio. Ihr Werk wurde in bedeutenden Museen und Galerien weltweit ausgestellt.

© dpa-infocom, dpa:260827-930-588239/1

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