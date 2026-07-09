Ihre rauchige Stimme prägte Welthits wie «It's a Heartache», «Total Eclipse of the Heart» und «Holding out for a Hero». Fünf Jahrzehnte stand sie auf der Bühne. Nun ist Bonnie Tyler gestorben.

London (dpa) - Große Powerballaden und ihre unverkennbar rauchige Stimme machten Bonnie Tyler weltweit berühmt. Mit Hits wie «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» sang sie zwei unvergessliche Pophymnen. Nun ist Tyler im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Entsprechende Berichte bestätigte ihr Manager auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

«Bonnie Tylers Familie und ihr Team sind zutiefst erschüttert, mitteilen zu müssen, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde», heißt es in einem Statement auf ihrer offiziellen Webseite.

Zuletzt lag Tyler über Wochen in einem Krankenhaus in Portugal im künstlichen Koma. Ende April war sie in Faro am Darm operiert worden.

Internationaler Durchbruch mit «It's a Heartache»

Geboren wurde Bonnie Tyler als Gaynor Hopkins am 8. Juni 1951 im walisischen Skewen. Sie wuchs mit mehreren Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf und begann früh, in Clubs und Pubs ihrer Heimat zu singen. Um Verwechslungen mit einer anderen Sängerin zu vermeiden, schuf sie zu Beginn ihrer Karriere den Künstlernamen.

Den Start ihrer Laufbahn verdankt sie einem glücklichen Zufall. Ein Talentsucher aus London, der in Südwales eigentlich einen jungen Sänger treffen wollte, hörte Tyler Mitte der 70er Jahre bei einem Auftritt - und vermittelte ihr kurz darauf einen Plattenvertrag. Mit der Single «Lost In France» gelang ihr 1976 der erste Erfolg. Ein Jahr später machte «It's a Heartache» sie weltbekannt.

Charterfolge mit Hitmacher Jim Steinman

Nach einigen weniger erfolgreichen Jahren erfand sich die Sängerin Anfang der 80er musikalisch neu. Gemeinsam mit Produzent und Songwriter Jim Steinman entstanden ihre größten Erfolge. Die dramatische Powerballade «Total Eclipse of the Heart» erreichte Platz eins der Charts in Großbritannien und den USA und brachte Tyler eine Grammy-Nominierung ein. Auch «Holding Out for a Hero», bekannt aus dem Film «Footloose», wurde zu einem ihrer größten Hits.

Ihr 1988 erschienenes Album «Hide Your Heart» blieb weitestgehend unbeachtet, obwohl es gleich zwei spätere Welthits enthielt. «Save up all your Tears» wurde als Coverversion von Robin Beck und dann von Cher weltweit bekannt. Tylers kaum beachtete Single «The Best» wurde ein Jahr später von Tina Turner gecovert und einer der größten Erfolge in Turners Karriere.

Arbeit mit Dieter Bohlen, Auftritt beim ESC

In ihrer langen Karriere veröffentlichte Tyler mehr als 80 Singles und 18 Studioalben. In den 90er Jahren arbeitete sie zeitweise auch mit dem deutschen Produzenten Dieter Bohlen zusammen. 2013 vertrat sie Großbritannien beim Eurovision Song Contest, belegte aber nur den 19. Platz

Tyler lebte zuletzt an der Algarve in Portugal und in Wales. Sie hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan, mit dem sie seit 1973 verheiratet war. Kinder hatte das Paar nicht.

Bis kurz vor ihrem Tod stand Bonnie Tyler auf der Bühne. Für 2026 hatte sie erneut eine große Europa-Tournee mit fast 20 Konzerten in Deutschland geplant.