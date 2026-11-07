Fast 20 Jahre lang gehörte Igor Dolgatschew als Deniz Öztürk zur TV-Serie «Alles was zählt». Nun soll sein Kapitel dramatisch enden.

Köln (dpa) – Schauspieler Igor Dolgatschew (42) verlässt nach 19 Jahren die RTL-Serie «Alles was zählt». Dort hatte er in seiner Rolle als junger Eishockeyspieler Deniz Öztürk im Jahr 2007 seinen ersten Auftritt, wie RTL auf seiner Homepage mitteilte.

Dolgatschew sei in den fast 20 Jahren zu einem der prägendsten Gesichter der Serie geworden. In Folge 230, rund ein Jahr nach dem Start der Serie, die in der Ruhrgebietsstadt Essen spielt, stieß er dazu – in Folge 5.073 soll dieses Kapitel nun dramatisch enden. Warum der Schauspieler die Serie verlässt, wurde nicht mitgeteilt.

Am Freitag ist Dolgatschew den Angaben zufolge um 19.05 Uhr ein letztes Mal in der Daily Soap zu sehen. Die Folge ist vorab auch auf RTL+ abrufbar.