Der Altmeister plant gleich zwei neue Alben: Mit festlichen Songs startet er in die Weihnachtszeit - und blickt mit einem Best-of-Album auf sechs Jahrzehnte auf der Bühne zurück.

Berlin (dpa) – Schlagerstar Howard Carpendale (79) kündigt zwei neue Alben an. Für den 9. Januar plant der gebürtige Südafrikaner die Veröffentlichung seines Best-of-Albums «Zeitlos». Carpendale («Hello Again», «Ti Amo») wird am 14. Januar 80 Jahre alt und begeht im kommenden Jahr auch sein 60. Bühnenjubiläum. Zuvor, am 28. November, soll eine Re-Edition seines Weihnachtsalbums «Happy Christmas» (2021) erscheinen.

Das Werk mit dem Titel «Happy Christmas… Again!» wird um fünf weitere Weihnachtstitel und vier persönliche Weihnachtsbotschaften erweitert, wie sein Management mitteilte. Carpendale hat das Album demnach gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra und dem City of Prague Orchestra aufgenommen.