Los Angeles (dpa) – US-Schauspieler Jason Segel (46, «How I Met Your Mother») und die Tänzerin Kayla Radomski (35) haben geheiratet. Die Hochzeit sei ein «absoluter Traum» gewesen, schrieb Radomski zu einem Braut-Foto in einer Instagram-Story, das sie mit «Mrs. Segal» unterzeichnete. Laut der US-Zeitschrift «People» fand die Feier im kalifornischen Pasadena statt.
Radomski hatte im Juni 2025 auf Instagram ihre Verlobung mit dem Hollywood-Star bekanntgegeben. Auf Bildern war zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht.
Bekannt wurde der Schauspieler als Marshall Eriksen in der Kultsitcom «How I Met Your Mother». Seit Januar 2023 spielt er an der Seite von Harrison Ford in der Comedy-Serie «Shrinking» mit. Er wirkte auch an zahlreichen Filmdrehbüchern mit und war in Hollywood-Komödien wie «Beim ersten Mal»,
«Nie wieder Sex mit der Ex», «Fast verheiratet» oder «Sex Tape» zu sehen.
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