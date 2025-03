Helen Mirren: Alle scharen sich um Harrison Ford

Los Angeles (dpa) – Die Hollywoodstars Harrison Ford (82) und Helen Mirren (79) haben eigenen Angaben zufolge beim Dreh der Western-Serie «1923» auch oft ihren Feierabend miteinander verbracht. «Wir saßen zusammen herum und quatschten abseits des Sets», erzählte Oscar-Preisträgerin Mirren dem US-Magazin «People».

Ford sei das, «was wir in England einen „netten Kerl“ nennen», erklärte die Britin. «Die anderen Männer scharen sich um Harrison, weil sie einfach in seiner Gesellschaft sein wollen, glaube ich. Und ich schließe mich an.» Auch Ford genoss nach eigenen Worten das gemeinsame «Abhängen» mit Mirren. Sie könne gut «mit Männern mithalten», gab er an. «Sie ist eine richtig coole Frau.»

Ford und Mirren spielen in «1923» das Rancher-Ehepaar Jacob und Cara Dutton. Die zweite Staffel der Westernserie von Filmemacher Taylor Sheridan ist seit Februar bei Paramount+ zu sehen.