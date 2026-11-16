Schon seit Jahren machen Frauen Starschauspieler Depardieu Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Bisher stritt der Franzose alles ab. Was heißt es, dass er nun mit neuen Tönen überrascht?

Paris (dpa) - Nachdem er die Vorwürfe bisher entschieden von sich gewiesen hatte, akzeptiert die französische Schauspielgröße Gérard Depardieu seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe und bittet um Entschuldigung. Zum Auftakt seines Berufungsprozesses trat der 77-Jährige überraschend von seiner Berufung zurück, wie sein Anwalt David-Olivier Kaminski im Gerichtssaal verlauten ließ. Und weil auch die Anklage ihre Berufung zurücknahm, ist der einst so gefeierte Filmheld damit rechtskräftig zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Vollzieht Depardieu eine Wende?

Lange vehementes Abstreiten

Schon seit Jahren mehrten sich Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen die Filmikone («Asterix und Obelix»). Depardieu hatte sie allesamt mehrfach zurückgewiesen. In der Zeitung «Le Figaro» schrieb er vor gut drei Jahren: «Nie und nimmer habe ich eine Frau missbraucht.» Sich selbst bezeichnete er damals als Opfer einer «medialen Lynchjustiz» und meinte: «Ich bin weder ein Vergewaltiger noch ein Raubtier. Ich bin nur ein Mann...»

Im vergangenen Jahr saß Depardieu dann erstmals wegen einiger der Vorwürfe vor Gericht - in genau der Causa um Belästigung am Set, die nun vor dem Berufungsgericht hätte neu verhandelt werden sollen. Sein damaliger Anwalt Jérémie Assous forderte zu Prozessbeginn wegen angeblicher Verfahrensmängel, das Verfahren einzustellen, und verstieg sich später dazu, die von Depardieu belästigten Frauen als Lügnerinnen zu beschimpfen und ihnen zuzurufen: «Gehen Sie heulen!»

Auch wenn Depardieu weniger aggressiv als sein Anwalt auftrat, stritt er in dem Prozess entschieden ab, die Frauen sexuell belästigt zu haben, gab sich als lediglich unbeholfen und grob.

Depardieu gibt sich nun nuancierter

Nun hingegen schlägt Depardieu andere Töne an, bittet gar um Entschuldigung. «Ich verstehe fortan, dass es eine Grenze zwischen Unverschämtheit und Verletzung gibt.» Er habe sich am Set oft hinter Provokation und Anzüglichkeit versteckt und geglaubt, dass seine Worte und einige seiner Gesten folgenlos seien. «Sie waren es nicht, besonders von einer machtvollen Person kommend, wie ich sie gewesen sein mag.»

Dass Depardieu damit von seinem bisherigen Volldementi abweicht, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch darüber, wie aufrichtig seine - lediglich schriftlich vorgebrachte und eher vage - Entschuldigung ist, lässt sich streiten. Der Schauspieler erklärt, keine Frauen verletzt haben zu wollen, dass er aber verstanden habe, dass seine Intention nichts ändere. Auch meint er: «Ich habe verstanden, dass ich einer Welt angehörte, die verschwunden ist.»

«Hätte kommen können, um sich zu entschuldigen.»

Für die beiden Frauen, die Depardieu bei den Dreharbeiten zum Film «Les volets verts» (Die grünen Fensterläden) 2021 an den Brüsten und am Po begrapscht hat, endet mit der zurückgezogenen Berufung ein langes Kapitel. «Jetzt ist es das Ende», sagt eine von ihnen noch im Gerichtssaal. Sie sei erleichtert und wolle Depardieu glauben.

Doch sie meint auch: «Es wäre in Echt netter und auch aufrichtiger gewesen.» Wenn der Schauspieler sich erklärt hätte und ihnen dabei in die Augen gesehen hätte. Auch die andere Nebenklägerin meint: «Er hätte kommen können, um sich zu entschuldigen.»

Was heißt Entschuldigung für andere Vorwürfe?

Warum Depardieu sich entschied, seine Berufung so spät zurückzunehmen, blieb unklar. Depardieu selbst erklärt schlicht, die Verurteilung zu akzeptieren, und dass Prozesse strapazierten. Ihm sei alles entglitten, vor allem seine Verteidigung - das rabiate Vorgehen seines Anwalts hatte ihn zusätzliche Geldzahlungen an die Opfer gekostet.

Abzuwarten bleibt nun, ob Depardieu sich auch zu den weiteren Anschuldigungen gegen ihn neu verhalten wird. Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung könnte ihm schon bald ein weiterer Prozess drohen.