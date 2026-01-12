Golden Globe für Regie geht an «One Battle After Another»

Der Politthriller «One Battle After Another» von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle sahnt mehrere Golden Globes ab, auch für die beste Regie.

Los Angeles (dpa) - US-Regisseur Paul Thomas Anderson hat mit dem Politthriller «One Battle After Another» den Golden Globe in der Sparte «Beste Regie» gewonnen.

Für den Regie-Globe nominiert waren auch der US-Amerikaner Ryan Coogler («Blood & Sinners»), der Mexikaner Guillermo del Toro («Frankenstein»), der Iraner Jafar Panahi («Ein einfacher Unfall»), der Norweger Joachim Trier («Sentimental Value») und die gebürtige Chinesin Chloé Zhao («Hamnet»).

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.