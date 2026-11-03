Überraschung beim Glücksgefühle-Festival: 2027 soll Schlagerstar Helene Fischer als Top-Act an den Hockenheimring kommen. Zudem wurden weitere Superstars angekündigt.

Hockenheim (dpa) – Schlagerstar Helene Fischer kommt im nächsten Jahr zum Glücksgefühle-Festival auf den Hockenheimring nach Baden-Württemberg. Neben der 42-Jährigen werden unter anderem auch US-Popstar Jason Derulo und die britische Sängerin Rita Ora auftreten, wie aus dem Line-Up auf der Webseite des Festivals hervorgeht. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Das Festival wird von Ex-Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski und Musikmanager Markus Krampe organisiert. Im kommenden Jahr findet es vom 2. bis zum 5. September statt. Der Vorverkauf läuft bereits.