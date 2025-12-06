George Clooney: «Ich fahre immer Zug»

Wer in Frankreich zwischen der Provence und Paris unterwegs ist, könnte große Augen machen und sich fragen: «Huch, ist das da drüben nicht...?» - Ja, er ist es.

Berlin (dpa) – Hollywood-Star George Clooney hat von häufigen Zugfahrten erzählt. «Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris. Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs», sagte er der F.A.S. (Wochenendausgabe). «Ich fahre immer Zug.» Der Schauspieler («Ocean's Eleven», «Syriana») lebt mit seiner Familie – der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander – auf einem Bauernhof in Frankreich.

Im Zug erkannt zu werden, sei kein Problem: «Ach, manchmal sagen Leute „Hallo“. Die reden ganz normal mit uns», berichtete er. Der 64-Jährige ist seit Freitag auf Netflix im Film «Jay Kelly» zu sehen – unter anderem im Zug.