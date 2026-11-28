Die fünfte Staffel von «Babylon Berlin» ist als beste deutsche Serie ausgezeichnet worden. Welche weitere Produktion erhielt bei der Televisionale einen Preis?

Weimar (dpa) – Der Fernsehfilm «Landkrimi Acht» und die fünfte Staffel der Serie «Babylon Berlin» sind beim diesjährigen Film- und Serienfestival Televisionale in Weimar ausgezeichnet worden. Als bester Fernsehfilm erhielt «Landkrimi Acht» (ORF/ZDF) den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, wie die Veranstalter zum Abschluss des Festivals mitteilten. «Babylon Berlin» (ARD) wurde als beste deutsche Serie 2026 geehrt.

Der 3sat-Publikumspreis ging an den ZDF-Film «Olivia», der auch den Filmpreis der Studierenden erhielt. Insgesamt wurden während der Festivalwoche Auszeichnungen in 14 Kategorien vergeben. Der Großteil der Preise wurde am Freitagabend im Deutschen Nationaltheater in Weimar verliehen.

Die Televisionale gilt als wichtiger Branchentreff für Fernsehfilme und Serien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Programm gehören öffentliche Jurydiskussionen nach Filmvorführungen, Gesprächsformate mit Filmgästen und Vernetzungsmöglichkeiten für Fachleute der Fernseh- und Streamingbranche. Die Televisionale ist eine Veranstaltung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und des Senders 3sat.