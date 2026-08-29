Mit dem Tod seines Vaters Harald V. wurde dessen Sohn Haakon zum König. Jetzt folgt die erste öffentliche Rede des neuen Monarchen.

Oslo (dpa) – Der neue norwegische König Haakon VIII. wird sich noch heute in einer ersten öffentlichen Ansprache an das Volk wenden. Die Gedenkrede für seinen am Freitag gestorbenen Vater, Harald V., wird um 19.00 Uhr im Fernsehen übertragen, wie das Königshaus mitteilte.

Am Freitag hatte Haakon, der in der Sekunde des Todes seines Vaters den Thron übernommen hatte, die Regierungsmitglieder im Schloss empfangen. Am kommenden Dienstag (13.00 Uhr) wird Haakon den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung ablegen. Die norwegische Bevölkerung kann dabei live im Fernsehen zusehen.