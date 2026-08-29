Nach dem Tod von Harald V.
Erste Rede des neuen norwegischen Königs Haakon noch heute
König Harald V. von Norwegen ist tot
König Haakon (M) wird sich heute an das Volk wenden.
Lise Åserud. DPA

Mit dem Tod seines Vaters Harald V. wurde dessen Sohn Haakon zum König. Jetzt folgt die erste öffentliche Rede des neuen Monarchen.

Oslo (dpa) – Der neue norwegische König Haakon VIII. wird sich noch heute in einer ersten öffentlichen Ansprache an das Volk wenden. Die Gedenkrede für seinen am Freitag gestorbenen Vater, Harald V., wird um 19.00 Uhr im Fernsehen übertragen, wie das Königshaus mitteilte.

Am Freitag hatte Haakon, der in der Sekunde des Todes seines Vaters den Thron übernommen hatte, die Regierungsmitglieder im Schloss empfangen. Am kommenden Dienstag (13.00 Uhr) wird Haakon den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung ablegen. Die norwegische Bevölkerung kann dabei live im Fernsehen zusehen.

© dpa-infocom, dpa:260829-930-601378/1

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