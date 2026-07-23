Nach fast einer Dekade ist Schluss: «The Morning Show» geht im kommenden Jahr in eine letzte Staffel. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon finden rührende Worte zum Ende ihres Herzensprojekts.

Los Angeles (dpa) - Die gefeierte Serie «The Morning» mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston steuert auf ihr Finale zu. 2027 soll es eine fünfte Staffel geben, die gleichzeitig die letzte sein soll, teilte der Streamingdienst Apple TV mit.

«Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, Geschichten zu erzählen, die das Geschehen in der Welt um uns herum mit einer Prise schwarzem Humor widerspiegeln», sagte Hauptdarstellerin und Executive Producerin Aniston laut der Mitteilung. Witherspoon nannte die Mitarbeit an der Serie «die größte Ehre meines Lebens».

Die US-Dramaserie wirft einen Blick hinter die Kulissen eines fiktiven amerikanischen Fernsehsenders und thematisiert darüber Machtkämpfe, Medienethik, Karriere, Politik und persönliche Krisen. Im Mittelpunkt der Show stehen zwei Moderatorinnen, die von Aniston und Witherspoon gespielt werden. Die Serie ist bisher mit vier Emmys ausgezeichnet worden.