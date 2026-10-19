Vor rund zehn Jahren gab es eine Rassismusdebatte um die Zeichentrickfigur Apu in der Erfolgsserie «The Simpsons». Daraufhin verstummte die Figur - bis jetzt.

New York (dpa) – Nach einer Rassismusdebatte und fast zehn stummen Jahren spricht die Zeichentrickfigur Apu in der US-Erfolgsserie «Die Simpsons» wieder. Der Schauspieler und Synchronsprecher Sunil Malhotra sei die neue Stimme der Figur im englischen Original, berichteten zahlreiche US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Macher der Serie. Seine Premiere feierte er demnach schon in einer am Sonntag auf dem US-Sender Fox ausgestrahlten Folge.

Die Zeichentrickfigur Apu Nahasapeemapetilon arbeitet in der seit fast 40 Jahren laufenden Serie an der Kasse eines Supermarkts. Früher war der Schauspieler Hank Azaria, der selbst keine indischen Wurzeln hat, seine Stimme – mit starkem indischen Akzent. Dann aber gab es eine Rassismusdebatte darüber, ob die Figur indischer Herkunft zu stereotyp, simpel und rassistisch dargestellt sei. Auch ein Dokumentarfilm zu dem Thema schlug Wellen. Daraufhin gab Azaria, der in «Die Simpsons» viele Charaktere vertont, die Rolle ab – und Apu hatte seit rund zehn Jahren in der Serie kein Wort mehr gesagt.