Dschungel-Aus für Anna-Carina Woitschack: «Bin total froh»

Murwillumbah (dpa) – Im RTL-Dschungelcamp geht die nächste Prüfung verloren, und für Anna-Carina Woitschack ist Schluss im Dschungel. Die 32-jährige Schlagersängerin sammelte am Donnerstagabend die wenigsten Publikumsstimmen – und war darüber alles andere als traurig. «Ich bin total froh», sagte die Musikerin nach der Entscheidung. «Ich bin ganz ganz happy, wirklich, ganz ganz glücklich.» Es sei nicht ihre Welt hier, viele Menschen.

Die Musikerin war bei den Dschungelprüfungen immer wieder an ihrer Angst gescheitert. Am Vortag sollte sie sich in eine Solarbank legen, in die Schlangen reingelassen werden sollten, hielt es aber wegen der Enge nicht aus. Sportmoderator Jörg Dahlmann (66) und sie kamen mit leeren Händen zurück ins Camp, wofür Musikerin Edith Stehfest (29) mit Anna-Carina hart ins Gericht ging.

Die nächste Prüfung geht verloren

Keine Sterne bedeutet, nichts Richtiges zu essen. Zu allem Überfluss ging auch die Prüfung am 14. Tag verloren. Reality-Star Maurice Dziwak (26) und Model Lilly Becker (48) mussten in zwei übereinander gestapelten Duschen Sterne sammeln. Lilly musste in der oberen Dusche Schlüssel suchen, mit denen Maurice dann unten die Sterne von ihren Schlössern lösen sollte.

Doch so weit kam es nicht. Maurice verlor in dem vielen Wasser, dass von oben in die Duschen fiel, die Orientierung. Immer wieder rief er Lillys Namen. «Lilly, ich seh nichts mehr! Lilly, bitte weniger Wasser, bitte!», brüllte er, als das Wasser herunterprasselte. Er sorgte damit nicht nur Gelächter bei den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen, sondern auch bei der sonst so ernsten Lilly.

Neuer Negativrekord

Es war der fünfte Abbruch einer Prüfung in der laufenden Staffel. Drei davon gehen auf das Konto von Reality-Star Sam Dylan (33), der dreimal in Folge scheiterte. «Damit ist dieser Jahrgang offiziell der erfolgloseste ever. Noch nie wurden so viele Prüfungen abgebrochen und wir haben noch fünf Stück vor uns», sagte Jan Köppen. Sonja Zietlow nannte es die «schlechteste Mannschaftsleistung in über zwanzig Jahren».