Mit dem Kreuz aus Deutschland erreicht die Sagrada Família in Barcelona ihre endgültige Höhe. Was das für die berühmte Basilika und ihre Baugeschichte bedeutet.

Barcelona (dpa) – Das in Deutschland hergestellte riesige Kreuz für den Hauptturm der weltberühmten Basilika Sagrada Família in Barcelona ist mit der Installation des obersten Segments vollendet worden. Das teilte die Stiftung Sagrada Família auf X mit.

Damit hat die Kirche ihre endgültige Höhe von 172,50 Metern erreicht. Höchste Kirche der Welt ist die Sagrada Família schon seit vergangenem Oktober, als der Turm mit dem Beginn des Aufsetzens des ersten Kreuzsegments auf eine Höhe von 162,91 Meter wuchs und den bisherigen Rekordhalter, das Ulmer Münster (161,50 Meter), ablöste.

Die offizielle Einweihung sei für den 10. Juni geplant, dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí. Für die Öffentlichkeit wird das fast 100 Tonnen schwere Kreuz aus Stahl und Glas voraussichtlich ab 2027 zugänglich sein und dann einen atemberaubenden Rundblick auf die Mittelmeermetropole erlauben.

Das imposante Kreuz stammt aus der Nähe von Ulm

Gefertigt wurde das monumentale Kreuz von dem Unternehmen Joseph Gartner GmbH aus Gundelfingen an der Donau in Bayern – nur 36 Kilometer Luftlinie vom schwäbischen Ulm entfernt. Gartner ist auf komplexe Glaskonstruktionen spezialisiert und fertigte das 17 Meter hohe und 13,50 Meter breite Kreuz in Leichtbauweise aus Stahl.

Viel höher hätte der Turm aber auch nicht werden dürfen. Denn Gaudí hatte festgelegt, dass die Sagrada Família nicht höher als der höchste Hügel Barcelonas, der 177 Meter hohe Montjuïc, sein dürfe. Gaudí wollte, dass das Werk des Menschen das Werk Gottes nicht überragt.

Schimmern der Glasscheiben soll Licht Jesu Christi symbolisieren

Die speziellen Glasscheiben wurden in Spanien hergestellt und so bearbeitet, dass sie das Sonnenlicht reflektieren und einen schimmernden Effekt erzeugen, der das Licht Christi symbolisieren soll.

Nachts soll das Kreuz beleuchtet werden und von jedem seiner vier Arme ein Lichtstrahl ausgehen. Ein Fahrstuhl wird bis zum Fuß des Kreuzes fahren. Im Kreuz selbst wird es eine innen liegende Treppen- und Plattformkonstruktion geben.

Der Jesus-Turm ist der höchste von insgesamt 18 geplanten Türmen. Zwölf Türme sind den Aposteln gewidmet, vier den Evangelisten, einer der Jungfrau Maria – und der Jesus-Turm gilt als Krönung des Ensembles.

Bau wurde nur durch Spenden und Eintrittsgelder finanziert

Mit der Vollendung des Kreuzes ist die Basilika dem Ende ihrer langen Baugeschichte einen großen Schritt nähergekommen. Fertig ist sie dann aber immer noch nicht. «In etwa zehn Jahren könnte es so weit sein. Wenn alles gutgeht», sagt Xavier Martínez, der Leiter der Bauabteilung.

Dann spätestens soll auch die sogenannte Glorienfassade an der Südseite mit dem künftigen Haupteingang fertig sein. Das wären dann mehr als 150 Jahre Bauzeit. Sehr lange, aber im Vergleich zu berühmten anderen Großkirchen wie dem Ulmer Münster immer noch recht schnell. Dort war die Grundsteinlegung für die gotische Kirche 1377. Vollendet wurde der eindrucksvolle Bau 1890 – nach 513 Jahren.

Finanziert wurde der Bau der Sagrada Família nur durch Spenden und vor allem durch Eintrittsgelder. 2024 gab es 4,9 Millionen Besucher, die Einnahmen lagen bei insgesamt fast 134 Millionen Euro.