Ende des Jahres ist das neue Musical in Hamburg zu sehen. Die Geschichte ist aus dem Kinofilm mit Meryl Streep gut bekannt. Es geht um Mode, Macht und Moral.

Hamburg (dpa) – Rund 20 Jahre nach dem internationalen Kinoerfolg feiert «Der Teufel trägt Prada» im Dezember in Hamburg als Musical Deutschlandpremiere. Die Geschichte verbinde Mode, Macht und Moral und erzähle zeitlos von Karriereambitionen, Selbstfindung und dem Preis des Erfolgs, teilte Stage Entertainment zum Start des Ticketverkaufs mit. Die Aufführung ist im Stage Theater Neue Flora geplant.

Das Musical wird bereits erfolgreich in London am West End aufgeführt. In dem Musical geht es um die Journalistin Andy, die einen Job bei einem Modemagazin bekommt und damit unter einer gnadenlosen und herrischen Chefredakteurin zu leiden hat. 2006 kam «Der Teufel trägt Prada» ins Kino. Die Hauptrollen spielten Anne Hathaway und Meryl Streep. Eine Fortsetzung des Films ist ab Ende April 2026 in den Kinos.

«Mit Musik von Weltstar Elton John, glamourösen Kostümen und pointiert-bissigen Dialogen verspricht das Musical ein ebenso emotionales wie schillerndes Showerlebnis», hieß es. Bis Ende Oktober läuft in der Neuen Flora noch das Musical «Tarzan».