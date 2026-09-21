Presley Gerber war Model wie seine berühmte Mutter und seine Schwester Kaia. Privat kämpfte er mit seiner mentalen Gesundheit. Nun ist der Promi-Spross im Alter von nur 27 Jahren gestorben.

Los Angeles (dpa) – Presley Gerber, Sohn des früheren Supermodels Cindy Crawford und Unternehmers Rande Gerber, ist tot. Der 27-Jährige starb am Sonntag in Los Angeles in einer Rehabilitationseinrichtung, wie US-Medien mit Verweis auf Unterlagen des «Los Angeles Medical Examiner» berichteten. Zur Todesursache war zunächst nichts bekannt.

«Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser sehr schweren und schmerzvollen Zeit», hieß es im Statement eines Sprechers der Familie, das unter anderem der US-Zeitschrift «People» vorlag. Zuerst hatte das Promi-Portal «TMZ» über Gerbers Tod berichtet.

Wie seine zwei Jahre jüngere Schwester Kaia war auch Presley Gerber in die Fußstapfen der berühmten Mutter getreten und hatte als Model gearbeitet. Der 1999 im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Promi-Spross hatte laut «People» zuletzt in Podcasts, aber auch auf seinem Instagram-Kanal seine psychischen Probleme thematisiert.

Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur. Weltberühmt ist auch seine Schwester Kaia Gerber geworden: Sie ist erfolgreich als Model und arbeitet zudem als Schauspielerin.